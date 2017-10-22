Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 октября 2017
- 12:22 Победа ценой полного разрушения: Минобороны сравнило удары коалиции США по Ракке с бомбардировкой Дрездена в 1945 году (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:42 США устроили скандал из-за сербских сапёров, собирающихся помочь России в Сирии.
- 08:43 Ракка освобожденная.
- 05:30 Откровенное интервью сирийского офицера: «Проклятые янки готовят тысячи боевиков на базе Танф».
- 02:45 Алеппо — возрождение славы Сирии: Древняя крепость и сирийские красавицы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:15 Трамп заявил об освобождении Ракки (ДОКУМЕНТ).
Победа ценой полного разрушения: Минобороны сравнило удары коалиции США по Ракке с бомбардировкой Дрездена в 1945 году (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская Ракка унаследовала судьбу немецкого Дрездена, уничтоженного авиацией США и Великобритании в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он удивился «бравурным заявлениям» западных политиков и предположил, что их готовность выделить средства на восстановление города связана со стремлением «замести следы варварских бомбардировок».
Авиаудары возглавляемой США коалиции по Ракке можно сравнить с бомбардировкой немецкого города Дрезден в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стёртого с земли англо-американскими бомбардировками», — сказал Конашенков.
Он отметил, что «бравурные заявления официальных представителей администрации США о „выдающейся победе“ над ИГИЛ* в Ракке вызывают недоумение».
«Сначала представитель Пентагона удивил реляциями о том, как США и коалиция «освободили от боевиков ИГИЛ 87% территории, которую они занимали в Сирии и Ираке». За ним официальный спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что «с падением Мосула в июне и теперь, когда боевиков ИГИЛ почти не осталось в Ракке, стало ясно, что халифат ИГИЛ рушится в Ираке и Сирии».
Наконец, вчера и Госдепартамент зафиксировал успех, сообщив, что якобы «освобождение Ракки стало критическим моментом в борьбе против ИГИЛ», — напомнил Конашенков.
По его словам, в Вашингтоне считают, что ИГИЛ контролировало в Сирии только Ракку, которая на самом деле является «провинциальным городом». В Минобороны уточнили, что до войны в городе проживали около 200 тыс. человек, к началу пятимесячной операции коалиции — не более 45 тыс.
«Для сравнения, Дейр эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за десять дней», — подчеркнули в военном ведомстве.
Накануне в МИД России, комментируя освобождение Ракки, заявили, что приветствуют любые действия по борьбе с ИГИЛ, в то же время отметив необходимость более активного взаимодействия сторон.
«Мы приветствуем любой успех в борьбе с ИГИЛ, в этом плане, конечно, достигнутое в Ракке является шагом вперёд. Исходим из того, что для уменьшения нежелательных последствий важно полноформатное и плотное взаимодействие на контртеррористическом треке», — подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.
Сергей Рябков / РИА Новости
«Стремление замести следы»
В своём заявлении Конашенков также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон, Париж и Берлин выразили готовность выделить Ракке «десятки миллионов долларов и евро».
«Эти миллионы должны пойти якобы на восстановление мирной жизни в городе. Надо бы приветствовать такую отзывчивость. Но есть вопросы», — отметил официальный представитель Минобороны.
Он напомнил, что Россия неоднократно обращалась к Европе и США с просьбой направить гуманитарную помощь пострадавшим от войны сирийцам. При этом Москва составила список населённых пунктов, жители которых нуждались в помощи в первую очередь.
«Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем», — сказал Конашенков.
Боец Сирийских демократических сил в Ракке / Reuters
Он предположил, чем, вероятнее всего, продиктована «такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке».
По мнению Конашенкова, такое рвение можно объяснить лишь «стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и „коалиции“, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ мирных жителей».
Фото: Дрезден после бомбардировок
«Быстрый ответ»
Реконструкцией Ракки должны заниматься представители международного сообщества, заявил в беседе с RT член городского совета Омар Аллуш.
«Мы считаем, что <…> именно международное сообщество несёт ответственность за эту операцию. Поэтому мы просим страны взять на себя ответственность за это, а некоторые государства отдельно призываем выполнить данные ранее обещания по восстановлению инфраструктуры города», — сказал он.
Аллуш сообщил, что мирные жители пока не могут вернуться в свои дома, так сапёры ещё не закончили работу по разминированию города.
«Мы знаем, что Ракка была частично разрушена, к тому же боевики ИГИЛ активно работали со взрывчаткой, поэтому весь город заминирован», — рассказал Аллуш.
Он отметил, что сейчас все силы направлены на реализацию плана под названием «Быстрый ответ». Его суть заключается в разминировании города, расчистке руин и уборке улиц, чтобы мирные жители как можно скорее могли вернуться в свои дома.
Возглавляемая США коалиция сообщила об освобождении Ракки от боевиков ИГИЛ в пятницу. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что объединённые силы коалиции и Сирийских демократических сил продолжат бороться с террористами в Сирии.
По данным Human Rights Watch, только в марте в результате авиаударов коалиции погибли по меньшей мере 84 мирных жителя, включая 30 детей.
Читайте также: «Нет сил терпеть унижения и пытки»: обвиняемая в госизмене чемпионка Украины написала прощальное письмо
Илья Соколов
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США устроили скандал из-за сербских сапёров, собирающихся помочь России в Сирии
О том, что Соединенные Штаты Америки привыкли вмешиваться в дела своих зарубежных партнеров, в общем-то, известно давно.
В этом неоднократно могли убедиться союзники Вашингтона по НАТО, а также участники Европейского союза, который за океаном по какой-то причине считают своей вотчиной. Однако распространение американской юрисдикции на страны, формально не связанные со Штатами соответствующими договорами, до сих пор вызывает определенный резонанс.
Сербские саперы в Сирию не поедут. Примерно так можно трактовать заявление пресс-службы посольства США в Сербии, опубликованное накануне.
В частности, пресс-атташе дипломатического ведомства Эрик Хейден отметил, что Белый дом «с неодобрением смотрит на сообщения в СМИ о том, что местные саперы, в подготовку которых вкладывает деньги и Вашингтон, могут принять участие в операции по разминированию Сирии совместно с российскими специалистами».
Кроме того, по словам Хейдена, американское правительство осуществляет значительные пожертвования в деньгах и оборудовании, чтобы помочь Армии Сербии избавиться от мин, оставшихся после войны, и сделать страну безопасным местом. В этой связи информация о возможной работе сербских групп разминирования в Сирийской Арабской Республике вызывает беспокойство официального Вашингтона.
Если переводить слова представителя дипведомства с официального языка на общедоступный, то посыл Соединенных Штатов становится предельно ясным: кто сербских саперов ужинает, тот их и танцует.
При этом господин Хейден тактично умалчивает о причинах, по которым специалистам по разминированию в принципе приходится выполнять свои задачи на территории балканского государства, а ведь они непосредственно связаны с теми, кто сегодня хочет «сделать Сербию безопасным местом».
Напомним, именно бомбардировки НАТО Югославии восемнадцать лет назад привели к тому, что территория уже несуществующей страны сейчас представляет собой минное поле.
Примечательна позиция Вашингтона еще и тем, что она никак не вписывается в декларируемые «вождем международной демократии» постулаты, согласно которым безопасность гражданского населения Сирии ставится во главу угла операции международной коалиции.
В данном случае американское руководство, по всей видимости, не сильно беспокоят последствия, к которым может привести их решение ограничить доступ сербских саперов в арабскую республику.
Это значит, что в Белом доме и на Капитолийском холме уже приготовились лицезреть новые ужасающие воображение кадры искалеченных в результате срабатывания взрывных устройств сирийских детей.
Лицезреть и сочувствовать. Как, впрочем, и в прежде.
И все-таки, главной причиной, по которой США препятствуют ближневосточной миссии саперов из Сербии, представляется нежелание американских властей допускать взаимодействие сербского оборонного ведомства с коллегами из России.
Дело в том, что в настоящий момент Соединенные Штаты наряду с европейскими союзниками предпринимают активные меры по втягиванию Белграда в свою сферу влияния. В первую очередь это касается перспектив вступления страны в военно-политический блок НАТО, который после принятия в свои ряды Черногории четко обозначил направление дальнейшего расширения.
Очевидно, что в сложившейся ситуации любое сотрудничество балканского государства с Москвой может существенно осложнить грандиозные планы Вашингтона по разделению сербского и российского народов, традиционно считающихся братскими.
Как бы то ни было, окончательное решение по вопросу самоопределения за руководством Сербии, которое, несмотря на все сложности, продолжает сохранять политическую волю и национальную гордость.
Читайте также: На Украине оценили свои шансы, если Россия решит атаковать
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ракка освобожденная
Съемки разрушенных кварталов бывшей столицы Халифата.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Откровенное интервью сирийского офицера: «Проклятые янки готовят тысячи боевиков на базе Танф»
В основном в «Рукбан» возвращаются, так называемые беженцы, — выходцы из различных стран Ближнего Востока, — которых готовили убивать на базах США в Германии, Литве, Эстонии, Польше.
Детский смех возвращается на улицы моей родной Сирии, а это значит, что жизнь налаживается. Возможно, поколение этих девочек и мальчиков, родившихся в годы войны, уже и помнить не будет всех ужасов многолетней войны… По крайне мере, лично я на это очень сильно надеюсь…
С такими мыслями я вместе со своим товарищем, офицером нашей армии, вышел из школы, где его мальчуган постегает азы родного языка, математики и многих других наук.
Решив, что сегодня спешить явно некуда мы решили зайти в небольшую и уютную кофейню. Заказав себе мате и кальян, Ваш покорный слуга вместе со своим другом погрузился в философские размышления.
Естественно, головной темой разговора стали события, происходящие в стране и в мире.
В целом общение было более чем позитивным. И действительно, о чем грустить: мирная жизнь возвращается в сирийские города и села, остатки террористов с завидными успехами добиваются нашими генералами на восточных рубежах страны.
Со дня на день «Тигры» генерала Сухейла уже должны выйти на границу с Ираком и восстановить границы государства на Востоке.
Однако есть одно «но»! Об этом я и хотел бы поведать вам в своей небольшой заметке.
В какой-то момент у моего товарища зазвонил мобильник, и после прочтения сообщения настроение его очень сильно испортилось. Оно и понятно, как оказалось, на Юге погиб его близкий друг…
«Вот скажи мне, Фарид, чем не угодил сирийский народ этим проклятым американцам?!» — раздраженно спросил мой собеседник.
Четко осознавая, что сейчас явно не лучший момент для разглагольствования, я решил промолчать.
«В свое время из-за них в некогда мирной арабской республике началась война, пришел ужас террора, более того, они и сегодня, когда расставлены все точки над „и”, продолжают целенаправленный геноцид сирийского народа!» — офицер продолжил высказывать свой праведный гнев.
Тоже, что он сказал мне дальше не может не шокировать простого обывателя.
«Вот ты знаешь, про лагерь для беженцев «Рукбан» и находящуюся рядом американскую базу Эт-Танф?! Так вот янки и их прихвостни из разных европейских стран и Израиля недавно откомандировали туда несколько сотен своих инструкторов. Которые, в свою очередь, в эти дни ведут подготовку нелюдей для новой террористической группировки «Партизаны революции», сформированной из числа вновь прибывших «беженцев», а также бывших боевиков «ан-Нусры»*.
Почти две тысячи человек сейчас под охраной артиллерии и авиации США готовятся убивать жителей Сирии. А сегодня в этих местах убили моего сослуживца!» — закончил свой монолог мой собеседник.
Тут и ящерице в пустыне понятно, что основной задачей обученных чертей станет поддержание постоянной напряженности в Хаме, Пальмире, Дамаске. Наверное, нам стоит вновь каждую секунду ожидать нападение террористов, взрывы домов и захваты школ, детских садов и больниц. Да, как же я погорячился с мыслями, что нынешние дети не застанут ужасов войны…
Однако и это еще не все откровения моего товарища.
«Характерно, что нелюдей для запланированных ими зверств они практически перестали набирать из числа местных жителей. В основном в „Рукбан” возвращаются, так называемые беженцы, — выходцы из различных стран Ближнего Востока, — которых готовили убивать на базах США в Германии, Литве, Эстонии, Польши…» — резюмировал офицер.
Действительно, наверное, лишь единицы из людей, которые действительно пострадали от ужасов войны, за какие-то бумажки со всевидящим оком пойдут с оружием в руках убивать своих соотечественников и уничтожать мирное и счастливое будущее своих детей.
Что ж, в Сирии победа над терроризмом действительно близка. Только вот об окончательном уничтожении этой чумы XXI века мы сможем с уверенностью сказать лишь тогда, когда над руководителями одной небезызвестной страны свершиться справедливый суд, и они ответят за все испоганенные судьбы простых людей на Ближнем Востоке и не только.
Читайте также: Сирия: Боевики ИГИЛ* уничтожили древнюю мусульманскую святыню сразу после визита журналистов «Аль-Арабии» — репортаж РВ (ФОТО)
Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Алеппо — возрождение славы Сирии: Древняя крепость и сирийские красавицы (ФОТО, ВИДЕО)
В конце этой недели в исторической части города Алеппо состоялся концерт по случаю открытия Национальной конференции Международной молодежной палаты JCI.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Под патронажем министра туризма САР Бешр Язжи в Алеппо собрались представители JCI со всех провинций Сирии, чтобы пообщаться с единомышленниками, научится чему-то новому и просто отдохнуть в освобожденном и восстанавливаемом городе.
«Алеппо — это возрождение славы Сирии, символ свободы от хаоса и истощения после семи суровых лет, из которых мы многому научились, вопреки обстоятельствам и трудностям», — заявил во время открытия президент Международной молодежной палаты в Сирии Мухаммед Шабарк.
Цитадель, сердце Алеппо, которой уже более 1000 лет, распахнула свои врата жителям и гостям древнего города, чтобы дать надежду людям на светлое будущее и в очередной раз подчеркнуть — война в Алеппо окончена.
«Сегодня открытие молодежной конференции 2017 в Алеппо. Наша конференция ежегодная, и каждый год она проходит в разных городах. В этом году мы решили повести ее в Алеппо, чтобы показать всему миру, что молодежь Сирии умеет дальше жить в мире и стремиться к светлому будущему. Концерт, посвященный открытию конференции, мы решили провести в Цитадели Алеппо, потому что эта крепость всегда защищала город. Мы хотим пригласить людей со всего мира посетить Алеппо, потому что здесь наступил мир», — заявила представитель пресс-службы JCI в Алеппо Даниа Заин.
Концерт был начат с минуты молчания по павшим в борьбе с терроризмом, а церемония открытия конференции сопровождалась праздничным салютом. Цитадель была практически переполнена зрителями, музыка и дружелюбная атмосфера заставляла забыть о трагических событиях минувших лет.
В ближайшие дни участников ждут семинары и тренинги, которые помогут им восстановить разрушенную экономику Сирии, ведь именно молодежи предстоит сложный путь возрождения страны.
Открытие молодежной конференции в Алеппо, не так давно, победившем терроризм — событие поистине уникальное, охватывающее культурную, историческую и научную сферы.
Сложно поверить, но еще менее года назад Алеппо был во власти террористов. Лишь благодаря самоотверженной борьбе сирийской армии, поддерживаемой ВКС России, и грамотной работе российского центра примирения враждующих сторон в Сирии 22 декабря 2016 года город был освобожден от боевиков.
Читайте также: Человекообразное зверьё, разорванное на части: боевики в Сирии уничтожают самих себя (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трамп заявил об освобождении Ракки (ДОКУМЕНТ)
Президент США Дональд Трамп выпустил заявление в связи с освобождением сирийского города Ракка от боевиков террористической организации ИГИЛ.
«Поражение ИГИЛ* в Ракке свидетельствует о критическом прорыве в нашей международной кампании по борьбе с ИГИЛ и её человеконенавистнической идеологией. С освобождением столицы ИГИЛ и большинства территории, конец калифата ИГИЛ виден в обозримом будущем», — говорится в заявлении президента США.
Кроме того, Трамп заявил, что в урегулировании конфликта начнётся новая фаза, которая будет включать поддержку местных сил, деэскалацию насилия и продвижение условий для мира.
Кроме того, президент отметил, что главари группировки и все, кто поддерживает их, будут привлечены к суду.
Читайте также: Военные Донбасса необычным способом предложили «всушникам» жить дружно (ФОТО 18+)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su