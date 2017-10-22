Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 октября 2017

Сирийская Ракка унаследовала судьбу немецкого Дрездена, уничтоженного авиацией США и Великобритании в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он удивился «бравурным заявлениям» западных политиков и предположил, что их готовность выделить средства на восстановление города связана со стремлением «замести следы варварских бомбардировок».

Авиаудары возглавляемой США коалиции по Ракке можно сравнить с бомбардировкой немецкого города Дрезден в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стёртого с земли англо-американскими бомбардировками», — сказал Конашенков.

Он отметил, что «бравурные заявления официальных представителей администрации США о „выдающейся победе“ над ИГИЛ* в Ракке вызывают недоумение».

«Сначала представитель Пентагона удивил реляциями о том, как США и коалиция «освободили от боевиков ИГИЛ 87% территории, которую они занимали в Сирии и Ираке». За ним официальный спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что «с падением Мосула в июне и теперь, когда боевиков ИГИЛ почти не осталось в Ракке, стало ясно, что халифат ИГИЛ рушится в Ираке и Сирии».

Наконец, вчера и Госдепартамент зафиксировал успех, сообщив, что якобы «освобождение Ракки стало критическим моментом в борьбе против ИГИЛ», — напомнил Конашенков.

По его словам, в Вашингтоне считают, что ИГИЛ контролировало в Сирии только Ракку, которая на самом деле является «провинциальным городом». В Минобороны уточнили, что до войны в городе проживали около 200 тыс. человек, к началу пятимесячной операции коалиции — не более 45 тыс.

«Для сравнения, Дейр эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за десять дней», — подчеркнули в военном ведомстве.

Накануне в МИД России, комментируя освобождение Ракки, заявили, что приветствуют любые действия по борьбе с ИГИЛ, в то же время отметив необходимость более активного взаимодействия сторон.

«Мы приветствуем любой успех в борьбе с ИГИЛ, в этом плане, конечно, достигнутое в Ракке является шагом вперёд. Исходим из того, что для уменьшения нежелательных последствий важно полноформатное и плотное взаимодействие на контртеррористическом треке», — подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.



Сергей Рябков / РИА Новости

«Стремление замести следы»

В своём заявлении Конашенков также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон, Париж и Берлин выразили готовность выделить Ракке «десятки миллионов долларов и евро».

«Эти миллионы должны пойти якобы на восстановление мирной жизни в городе. Надо бы приветствовать такую отзывчивость. Но есть вопросы», — отметил официальный представитель Минобороны.

Он напомнил, что Россия неоднократно обращалась к Европе и США с просьбой направить гуманитарную помощь пострадавшим от войны сирийцам. При этом Москва составила список населённых пунктов, жители которых нуждались в помощи в первую очередь.

«Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем», — сказал Конашенков.



Боец Сирийских демократических сил в Ракке / Reuters

Он предположил, чем, вероятнее всего, продиктована «такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке».

По мнению Конашенкова, такое рвение можно объяснить лишь «стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и „коалиции“, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ мирных жителей».



Фото: Дрезден после бомбардировок

«Быстрый ответ»

Реконструкцией Ракки должны заниматься представители международного сообщества, заявил в беседе с RT член городского совета Омар Аллуш.

«Мы считаем, что <…> именно международное сообщество несёт ответственность за эту операцию. Поэтому мы просим страны взять на себя ответственность за это, а некоторые государства отдельно призываем выполнить данные ранее обещания по восстановлению инфраструктуры города», — сказал он.

Аллуш сообщил, что мирные жители пока не могут вернуться в свои дома, так сапёры ещё не закончили работу по разминированию города.

«Мы знаем, что Ракка была частично разрушена, к тому же боевики ИГИЛ активно работали со взрывчаткой, поэтому весь город заминирован», — рассказал Аллуш.

Он отметил, что сейчас все силы направлены на реализацию плана под названием «Быстрый ответ». Его суть заключается в разминировании города, расчистке руин и уборке улиц, чтобы мирные жители как можно скорее могли вернуться в свои дома.

Возглавляемая США коалиция сообщила об освобождении Ракки от боевиков ИГИЛ в пятницу. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что объединённые силы коалиции и Сирийских демократических сил продолжат бороться с террористами в Сирии.

По данным Human Rights Watch, только в марте в результате авиаударов коалиции погибли по меньшей мере 84 мирных жителя, включая 30 детей.

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Илья Соколов

* запрещенная в РФ террористическая группировка