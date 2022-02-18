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В ДНР объявили эвакуацию гражданского населения

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Пушилин объявил о начала эвакуации гражданского населения ДНР в Россию в связи с ожидающимися боевыми действиями.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7448506.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, пушилин, Украина
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29651 6279
    Русофил два часа назад

      Пoхoже дoгoвoрились.
      Ктo и кoгда и где и как.

      • 21413 17927
        маринаРусофил два часа назад

          так писали уже,что сговор произошел и триада завтра закрепит:
          ” Байден сам организовал в Канаде Конвой Свободы и финансирование в пику Лондону (т.к. их территория)через профсоюзы организовал давление на еще оду вотчину “менял” и на их общего ставленника с проигравшими “пиратами” (опиравшимися на французский Квебек).И сам же сегодня прекратил,разрешив Трюдо ввести ЧП и заблокировать все карточки и счета участников.Так делаются майданы. Причины этого противостояния, театры финансово-политических войн в Европе, ЦентрАзии и на Б/У, я подробно описал.
          Звонок Байдена с разрешением ввести ЧС — это еще не отбой воздушной тревоги, но признак того, что стороны пришли к закулисному компромиссу. Вашингтон оставляет полуразоренный информвойной Киев лондонским, но берет под контроль границу и транзит с Польшей, причем с обеих сторон — через протекторат над Западной Украиной со столицей и верховным органом — посольством США во Львове и военную базу за польской границей. То есть будут еще и получать свою долю с транзита ОПОП через Б/У и Польшу в северную и западную Европу. Гарантом этого компромисса является второй ключ у России, контролирующей альтернативный путь мимо ЗапУкры через Белоруссию.
          По второму экзистенциальному для США вопросу поддержки доллара на основе оборотов европейской торговли и интенсификации связки евро с долларом — тоже есть знаковое обращение Польши в Стокгольмский арбитраж об отмене решения о привязке цен на газ к спотовым на голландской бирже….:
          п.с Запомни ,потом сравним с твоей Румынией ,она нигде не упоминается.

          • 29651 6279
            Русофилмарина два часа назад

              Байден сам организовал в Канаде Конвой Свободы хoть уже не мoжет сам пакакать и шнурки завязать и не пoнимает чтo читает с экрана и как зoвут жену не пoмнит.
              Затo
              Конвой Свободы легкo
              САМ

              • 21413 17927
                маринаРусофил 11 мин. назад

                  А вот другим повезло больше и это не Румыния:
                  “Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.

                  «Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.

          • 9127 4377
            Николай час назад

              Началась зачистка левобережья Украйны от славян. Потом начнут зачищать и правобережье, но кто ???

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