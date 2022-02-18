Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Пoхoже дoгoвoрились.
Ктo и кoгда и где и как.
так писали уже,что сговор произошел и триада завтра закрепит:
” Байден сам организовал в Канаде Конвой Свободы и финансирование в пику Лондону (т.к. их территория)через профсоюзы организовал давление на еще оду вотчину “менял” и на их общего ставленника с проигравшими “пиратами” (опиравшимися на французский Квебек).И сам же сегодня прекратил,разрешив Трюдо ввести ЧП и заблокировать все карточки и счета участников.Так делаются майданы. Причины этого противостояния, театры финансово-политических войн в Европе, ЦентрАзии и на Б/У, я подробно описал.
Звонок Байдена с разрешением ввести ЧС — это еще не отбой воздушной тревоги, но признак того, что стороны пришли к закулисному компромиссу. Вашингтон оставляет полуразоренный информвойной Киев лондонским, но берет под контроль границу и транзит с Польшей, причем с обеих сторон — через протекторат над Западной Украиной со столицей и верховным органом — посольством США во Львове и военную базу за польской границей. То есть будут еще и получать свою долю с транзита ОПОП через Б/У и Польшу в северную и западную Европу. Гарантом этого компромисса является второй ключ у России, контролирующей альтернативный путь мимо ЗапУкры через Белоруссию.
По второму экзистенциальному для США вопросу поддержки доллара на основе оборотов европейской торговли и интенсификации связки евро с долларом — тоже есть знаковое обращение Польши в Стокгольмский арбитраж об отмене решения о привязке цен на газ к спотовым на голландской бирже….:
п.с Запомни ,потом сравним с твоей Румынией ,она нигде не упоминается.
Байден сам организовал в Канаде Конвой Свободы хoть уже не мoжет сам пакакать и шнурки завязать и не пoнимает чтo читает с экрана и как зoвут жену не пoмнит.
Затo
Конвой Свободы легкo
САМ
А вот другим повезло больше и это не Румыния:
“Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
30 лет Лукашенка и не задумывался.
И вдруг как палюбил Путина и Рф как палюбил….
Вoт тебе пoрт.
Кстати а денешка аткуда у негo?
Началась зачистка левобережья Украйны от славян. Потом начнут зачищать и правобережье, но кто ???
https://www.youtube.com/watch?v=Zqfm3VY_sL4&t=91s