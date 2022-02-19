Жители Донбасса прибыли в эвакуационный лагерь: В ДНР «Стреляют с утра до вечера»
Гражданское население Донецкой Народной Республики прибыло в эвакуационный лагерь около автомобильного пропускного пункта Матвеев Курган в более 100 километрах на северо-запад от Ростова-на-Дону.
О массовой эвакуации в Россию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы республик. В Ростовской области РФ губернатором введен режим чрезвычайной ситуации.
Смотрите Хохлы и Игореши,прибывают в страну агрессора ,спасаясь от пуль любимой неньки.И нет геноцида ,и холокоста по мнению Штольца,потому что всего лишь за желание слышать язык предков хотят убить.
“Больше 100 лет прошло и ничего не изменилось! Заокеанские полковники, генералы, политики, дипломаты и в ХХI столетии не могут спать спокойно, не убив какого-нибудь русского. Их попаболь при виде ускользающих от геноцида русских детей, женщин и стариков, передаётся обезумевшим от безнаказанности небратьям. Физиологичная потребность в унижении и уничтожении русского населения прорывается сегодня в стонах и визгах, сочащихся из заметок политэлиты и комментариев населения США, Германии, Франции, Прибалтики, Украины, Болгарии, Скандинавии… Все искренне горюют и неподдельно тоскуют о невозможности убить тех русских, которые садятся в автобусы и размещаются в лагерях беженцев на территории РФ. Все они с надеждой смотрят на «Большого брата» с берегов Потомака. Он ведь может! Он всех убедил что может в любой момент сокрушить, уничтожить, стереть с лица земли эту ненавистную Россию и этих негодных русских, так мешающих «всему цивилизованному человечеству» пановать на планете.
“Когда говорят о геноциде на Донбассе – это смешно”, – вещает на весь мир потомок нацистов, канцлер Германии Олаф Шольц и в его словах отчетливо слышна популярная в Третьем Рейхе песня:
“Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen.
SA marschiert mit ruhig festem Schritt…”
Все они вместе, и англосаксы, и германцы с франками, круглосуточно страдают от вековой потребности, которую страстно хотят, но никак не могут удовлетворить. Мысль-мечта о пяти русских рабах в имении где-то под Самарой, а в современном прочтении – еще и с личной нефтяной вышкой, заставляет наглосаксов, евронацистов и небратьев одинаково неожиданно подскакивать ночью в кровати и пугать домашних криками: «ну почему они такие упрямые, почему учение мальчика-Коли-с-Уренгоя» еще не овладело российскими массами и не толкнуло их, коленопреклонённых, в лоно цивилизации с настойчивым желанием платить и каяться?»
Этот гештальт в полной мере проявляется сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, которую правильнее было назвать русофобским шабашем. Вот где сбрасываются все маски и под ними открываются ранее тщательно скрываемые нацистские морды. Они уже не стесняются и не играют во всякое «мы против Путина, но не против народа России». Честно заявляют:
- Россия – враг Запада;
- расширение НАТО в будущем направлено против России (раньше уверяли, что против Ирана);
- на российские требования о разоружении в Восточной Европе Запад не пойдет;
- в случае войны на Украине, Россию отключат от экономических связей с Западом, и это должно разрушить российскую экономику;
- Запад резко ограничит закупки газа из России;
- Украину будут забирать в Евросоюз;
- Евросоюз расширится на страны Западных Балканов;
- НАТО не ослабит, а усилит свое военное присутствие на границах с Россией;
- мировой порядок должен дальше строиться на универсальных либеральных ценностях;
- Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов.
Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибер-войны, энергокризис, инфляция – как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне «всего цивилизованного человечества» с Россией. С 1945 года поколения сменились, раны от русского штыка в еврозаднице зажили. Пора!…
Запад и примкнувшие к нему – это демоны. Абсолютно инфернальная антиматерия. Давным-давно закончился идущий из Запада технический прогресс, дававший ему военное превосходство. Ещё раньше закончилась философия и желание объяснить природу вещей и событий. Закончилась культура, которой мы наслаждались в библиотеках и музеях. Всё это умерло безвозвратно и безнадёжно. Сегодня Запад – это уничтожение всего живого. Нетерпимость и агрессия – нормальное естественное состояние этой агрессивной биомассы. Если её не загнать в ад, она превратит в ад всю планету. Осознание этого факта – задача первичная и наиважнейшая. Без понимания этого никакие другие шаги будут невозможны, никакие планы неосуществимы.
А начать с того, к чему призывал Федор Михайлович Достоевский ещё полтора века назад:
«Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие.»
Чёта Ленида вспомнил, – голова одна, а тело другое. Дядя Федя пошутил про национальность и “стать русским”. Но то такое . Писатель пошутил и про “европейскую душу”. Прикол в другом – кошерные сумасшедшие блинкены с джонсонами и др. шоблой гевалтом упорно толкают Зельца на войну. Но он ДАЖЕ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ни ОСОБЫЙ ПЕРИОД , ни ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !! Это шо за приколы от Зе ?
И Гитлера талкали и oн тoже не oбьявлял.
В личнoй переписке сo Cталиным.
Чтo-тo даже рассекретили
Это инстинкт самосохранения даёт о себе знать.
Фильм “300 еврейцев”. Там – конкретная истина.)
Ну и Швиля Саака на ЮO напал тихo
И пoтoм рулил Адесай
Нахрена сам в Хрузии сдалСА ?
чудеса
Ничё се тихо – начал греметь 1 августа, а 7 попёр как приказали. Олимпиаду испохабил.
А кто это стреляет по Донецку,а чьи снаряды прилетели в пригород Ростова? А зачем он просит деньги безусловные и списание 52 млрд.долга и побольше оружия (ждет нападения?).Трудно славянину неизвестной национальности ,которую так стыдно озвучить,признать очевидное Жора ,что Бубочке деваться некуда -оплачено,но зачем народ толкать и призыв подписал накануне невооеннообязанных?-ради чего ?
А разве вывезти и расселить,обеспечить питанием и медобслуживанием тысячи людей с детьми-это так дешево?чтобы играть в войну??Или ты ,как славянин дорогой тебе продажной Европы веришь опять слову немцев и англосаксов?,которые мамой клянутся ,что не возьмут неньку и Грузию в НАТО,даже бумагу намалюют.Кто ж знает на что и за сколько подписался наркоман -он ведь неадекват .И если не сегодня решить вопрос ,то когда -всего лишь уйти на позции 1997года и забрать свои ракеты .Или ты будешь ,как Хохол отрицать планы НАТО и саксов ,их всегдашние планы уничтожить Россию,ибо дешевый корм закончился ,а кладовка всё еще не совсем их.Разве не за этим они приходили в 1914-1941-1991 меняя тактику и инструменты.Сегодня они ходят украми продажными ,чуть чуть не получилось и поляками бы РБ пошли .Ты этого не видишь и не понимаешь.Я в это должна поверить.Или тебе слово Бог и русский затмевают всю картинку.
Картинка пока смазана. Насколько прогорел бикфордов шнур – не скажу.