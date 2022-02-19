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Жители Донбасса прибыли в эвакуационный лагерь: В ДНР «Стреляют с утра до вечера»

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Жители Донбасса прибыли в эвакуационный лагерь: В ДНР «Стреляют с утра до вечера»

Гражданское население Донецкой Народной Республики прибыло в эвакуационный лагерь около автомобильного пропускного пункта Матвеев Курган в более 100 километрах на северо-запад от Ростова-на-Дону.

О массовой эвакуации в Россию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы  республик. В Ростовской области РФ губернатором введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: https://news-front.info/2022/02/19/zhiteli-donbassa-pribyli-v-evakuatsionnyy-lager-v-dnr-strelyayut-s-utra-do-vechera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zhiteli-donbassa-pribyli-v-evakuatsionnyy-lager-v-dnr-strelyayut-s-utra-do-vechera
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 21439 17945
    марина два часа назад

      Смотрите Хохлы и Игореши,прибывают в страну агрессора ,спасаясь от пуль любимой неньки.И нет геноцида ,и холокоста по мнению Штольца,потому что всего лишь за желание слышать язык предков хотят убить.
      “Больше 100 лет прошло и ничего не изменилось! Заокеанские полковники, генералы, политики, дипломаты и в ХХI столетии не могут спать спокойно, не убив какого-нибудь русского. Их попаболь при виде ускользающих от геноцида русских детей, женщин и стариков, передаётся обезумевшим от безнаказанности небратьям. Физиологичная потребность в унижении и уничтожении русского населения прорывается сегодня в стонах и визгах, сочащихся из заметок политэлиты и комментариев населения США, Германии, Франции, Прибалтики, Украины, Болгарии, Скандинавии… Все искренне горюют и неподдельно тоскуют о невозможности убить тех русских, которые садятся в автобусы и размещаются в лагерях беженцев на территории РФ. Все они с надеждой смотрят на «Большого брата» с берегов Потомака. Он ведь может! Он всех убедил что может в любой момент сокрушить, уничтожить, стереть с лица земли эту ненавистную Россию и этих негодных русских, так мешающих «всему цивилизованному человечеству» пановать на планете.

      “Когда говорят о геноциде на Донбассе – это смешно”, – вещает на весь мир потомок нацистов, канцлер Германии Олаф Шольц и в его словах отчетливо слышна популярная в Третьем Рейхе песня:

      “Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen.
      SA marschiert mit ruhig festem Schritt…”

      Все они вместе, и англосаксы, и германцы с франками, круглосуточно страдают от вековой потребности, которую страстно хотят, но никак не могут удовлетворить. Мысль-мечта о пяти русских рабах в имении где-то под Самарой, а в современном прочтении – еще и с личной нефтяной вышкой, заставляет наглосаксов, евронацистов и небратьев одинаково неожиданно подскакивать ночью в кровати и пугать домашних криками: «ну почему они такие упрямые, почему учение мальчика-Коли-с-Уренгоя» еще не овладело российскими массами и не толкнуло их, коленопреклонённых, в лоно цивилизации с настойчивым желанием платить и каяться?»

      Этот гештальт в полной мере проявляется сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, которую правильнее было назвать русофобским шабашем. Вот где сбрасываются все маски и под ними открываются ранее тщательно скрываемые нацистские морды. Они уже не стесняются и не играют во всякое «мы против Путина, но не против народа России». Честно заявляют:

      - Россия – враг Запада;

      - расширение НАТО в будущем направлено против России (раньше уверяли, что против Ирана);

      - на российские требования о разоружении в Восточной Европе Запад не пойдет;

      - в случае войны на Украине, Россию отключат от экономических связей с Западом, и это должно разрушить российскую экономику;

      - Запад резко ограничит закупки газа из России;

      - Украину будут забирать в Евросоюз;

      - Евросоюз расширится на страны Западных Балканов;

      - НАТО не ослабит, а усилит свое военное присутствие на границах с Россией;

      - мировой порядок должен дальше строиться на универсальных либеральных ценностях;

      - Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов.

      Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибер-войны, энергокризис, инфляция – как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне «всего цивилизованного человечества» с Россией. С 1945 года поколения сменились, раны от русского штыка в еврозаднице зажили. Пора!…

      Запад и примкнувшие к нему – это демоны. Абсолютно инфернальная антиматерия. Давным-давно закончился идущий из Запада технический прогресс, дававший ему военное превосходство. Ещё раньше закончилась философия и желание объяснить природу вещей и событий. Закончилась культура, которой мы наслаждались в библиотеках и музеях. Всё это умерло безвозвратно и безнадёжно. Сегодня Запад – это уничтожение всего живого. Нетерпимость и агрессия – нормальное естественное состояние этой агрессивной биомассы. Если её не загнать в ад, она превратит в ад всю планету. Осознание этого факта – задача первичная и наиважнейшая. Без понимания этого никакие другие шаги будут невозможны, никакие планы неосуществимы.

      А начать с того, к чему призывал Федор Михайлович Достоевский ещё полтора века назад:

      «Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие.»

      1
      -1
      • 21607 20145
        жора шаповмарина час назад

          Чёта Ленида вспомнил, – голова одна, а тело другое. Дядя Федя пошутил про национальность и “стать русским”. Но то такое . Писатель пошутил и про “европейскую душу”. Прикол в другом – кошерные сумасшедшие блинкены с джонсонами и др. шоблой гевалтом упорно толкают Зельца на войну. Но он ДАЖЕ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ни ОСОБЫЙ ПЕРИОД , ни ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !! Это шо за приколы от Зе ?

          1
          1
          • 29673 6285
            Русофилжора шапов час назад

              И Гитлера талкали и oн тoже не oбьявлял.
              В личнoй переписке сo Cталиным.
              Чтo-тo даже рассекретили

            • 14067 13019
              KTжора шапов час назад

                Это инстинкт самосохранения даёт о себе знать.

              • 21439 17945
                маринажора шапов час назад

                  А кто это стреляет по Донецку,а чьи снаряды прилетели в пригород Ростова? А зачем он просит деньги безусловные и списание 52 млрд.долга и побольше оружия (ждет нападения?).Трудно славянину неизвестной национальности ,которую так стыдно озвучить,признать очевидное Жора ,что Бубочке деваться некуда -оплачено,но зачем народ толкать и призыв подписал накануне невооеннообязанных?-ради чего ?
                  А разве вывезти и расселить,обеспечить питанием и медобслуживанием тысячи людей с детьми-это так дешево?чтобы играть в войну??Или ты ,как славянин дорогой тебе продажной Европы веришь опять слову немцев и англосаксов?,которые мамой клянутся ,что не возьмут неньку и Грузию в НАТО,даже бумагу намалюют.Кто ж знает на что и за сколько подписался наркоман -он ведь неадекват .И если не сегодня решить вопрос ,то когда -всего лишь уйти на позции 1997года и забрать свои ракеты .Или ты будешь ,как Хохол отрицать планы НАТО и саксов ,их всегдашние планы уничтожить Россию,ибо дешевый корм закончился ,а кладовка всё еще не совсем их.Разве не за этим они приходили в 1914-1941-1991 меняя тактику и инструменты.Сегодня они ходят украми продажными ,чуть чуть не получилось и поляками бы РБ пошли .Ты этого не видишь и не понимаешь.Я в это должна поверить.Или тебе слово Бог и русский затмевают всю картинку.

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