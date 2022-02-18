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Радио Sputnik 18.02.2022

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Вассерман о детских комплексах США, войне в Приднестровье и долларе, который превратится в тыкву

Войны в Европе не избежать, но начнется она не сейчас, а в августе. Такой прогноз в интервью Sputnik дал публицист и депутат Государственной думы VIII созыва Анатолий Вассерман. По мнению эксперта, горячей точкой этим летом может стать вовсе не Украина, а Приднестровье. Почему так и при чем здесь предстоящие выборы в США? Почему американцам не важно, поверят ли их фейкам о «вторжении» на Украину сейчас? Как так вышло, что знаменитая Мюнхенская речь Владимира Путина не потеряла актуальность до сих пор? И что будет с США, когда их доллары, превратятся в тыкву? Смотрите интервью с Анатолием Вассерманом на нашем канале.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-sputnik-18-02-2022/
Метки: видео блог, Мировая война, последние выпуски, приднестровье, Украина
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