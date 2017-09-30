Корпорация “Американский Радий”

Radium Girls (Радиевые Девушки) — так в американских газетах назывались женщины, работавшие на заводе компании US Radium. Женщины голыми руками работали с солями радия, поэтому все они получили смертельную дозу радиации.





«Мы сделали это возможным с помощью волшебства радия!» — кричали рекламные заголовки со страниц газет.

Часы с радием и на самом деле выглядели волшебно. Радий представлялся обывателю магической светящейся субстанцией, способной продлить молодость, повысить потенцию у мужчин и добавить красоты женщинам. Врачи рекомендовали радий как лечебное средство едва ли не против всех болезней, от простуды до рака.

В 20-х годах прошлого века в США существовала корпорация под названием US Radium (его можно перевести, как «Американский Радий»). В US Radium занимались тем, что добывали радий и использовали его для изготовления светящейся краски. Краска называлась Undark («Нетемно») и могла годами светиться сама по себе.

Краску наносили обычные девушки из рабочего класса. За каждый экземпляр часов им платили 5 центов. Сегодня их знают как радиевых девушек.

Цифры на часах невелики размером, лохматой кисточкой их не прорисовать. Девушки использовали следующую технологию — между цифрами они облизывали кисточки, чтобы сделать их тоньше.

Двенадцать чисел на часы, 200 часов в день — и с каждой цифрой в организм работницы попадали частицы радия. И никто из них не понимал, насколько это может быть опасно.





Справка:

Радий — очень радиоактивный металл, в природе он образуется из урана и тория. Чрезвычайно опасен для здоровья — отравление радием сопровождается разрушением костей и возникновением опухолей. От радиевого отравления умерла Мария Кюри — женщина, открывшая радий.

В течение многих десятилетий радий применялся в основном в медицинских целях и лишь в очень малых количествах – для научных исследований. Излучением радия лечили прежде всего злокачественные опухоли, для этого использовали содержащие радий иголки, трубочки или пластинки; их накладывали на больное место или же хирургическим путем вводили на некоторое время прямо в опухоль. Когда цена радия снизилась, в некоторых больницах стали использовать «радиевые пушки» с дистанционным облучением пациентов, они содержали несколько граммов радия. Конечно, не обошлось и без шарлатанов, которые предлагали «чудодейственный радий» от всех недугов – начиная с психических заболеваний и кончая бессонницей. Дошло до продажи «радиевых удобрений», якобы повышающих урожай. В результате некоторые поля в США, Канаде и Франции были «удобрены» радиоактивными веществами.

Широко применялся радий и для получения светящихся составов; с этой целью соли радия смешивали с подходящим люминофором (см. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. СВЕЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ). Такие составы наносили на стрелки часов и компасов, на шкалы военных приборов и даже на предметы быта, не подозревая об опасности. В таких покрытиях обычно использовали сульфид цинка, содержащий от 0,0025 до 0,03% радия. Использовали также способность радия ионизировать воздух и таким образом снимать статический заряд, предотвращая возможность воспламенения горючих паров. В 1930-х в США производились даже ткани из искусственного шелка «с радием», который снимал статическое электричество и предотвращал их слипание. Все это прекратилось, когда стала широко известна опасность радиоактивного облучения и лучевой болезни, более того, после взрыва первых ядерных бомб всеобщее увлечение «радием» и радиацией сменилось прямо противоположной и тоже не всегда обоснованной радиофобией.

Сейчас радий находит лишь ограниченное применение и для этого его накопленных запасов более чем достаточно. В медицине радий иногда используют для кратковременного облучения при лечении злокачественных заболеваний кожи, слизистой оболочки носа, мочеполового тракта. Радий используют и как источник радона для приготовления радоновых ванн.

Радий сильно токсичен; допустимая его концентрация в воздухе исчезающе мала – не более 10 мг/км3 или 10 в минус 11 степени г/м3. При такой концентрации в 1 м3 происходит чуть больше двух распадов атомов радия в секунде. Работа с радием и его препаратами, как и с другими радиоактивными веществами, требует строгого соблюдения защитных мер.





US Radium был главным поставщиком армейских наручных часов со светящимся циферблатом. Радиоактивная краска использовалась не только в часах — ей красили номерные знаки на домах, детские игрушки, прицелы на оружии и т.д.

На заводе US Radium работали более 100 сотрудников (в основном, женщины). Ни одна из работниц завода не знала об опасности, которая таится в светящейся краске. Хозяева завода им ничего не рассказывали и уверяли в том, что краска совершенно безопасна (сами они, впрочем, предпочитали прятаться от радиации за свинцовыми стеклами и носили респираторы).

Часы

Чтобы сделать циферблат светящимся, нужно было выкрасить его радиевой краской. Такая краска делалась очень просто — нужно было смешать клей, воду и порошок радия. После этого работница завода брала тонкую кисточку, слюнявила её кончик и окунала кисточку в краску. Кисточка всё время «лохматилась», поэтому её приходилось слюнявить постоянно. За один покрашенный циферблат работница US Radium получала около 28 центов. Некоторым девушкам радиевая краска даже нравилась — они подкрашивали ей ногти, зубы, лица…

Расплата

Неприятности начались в 1922 году, когда бывшая работница завода US Radium Грэйс Фрайер обратилась к врачам — у нее начали выпадать зубы, а челюстная кость стала напоминать пористую губку. К врачам начало обращаться все больше женщин — оказалось, все они работают или работали на заводе US Radium. Позже эта болезнь получила особое название — «радиевая челюсть» (radium jaw). Она сопровождалась почти полным разрушением челюстной ткани.

Девушку по имени Майя Кин приняли на работу в 1924 году. Вкус радиевой краски ей не понравился сразу. «Я не могла стиснуть зубы, в рот как будто насыпали песок», — вспоминала она много лет спустя. Кин продержалась на фабрике несколько дней. Потом босс спросил — не желает ли она уволиться? Было заметно, что эта работа девушке не по душе. Кин согласилась.

«Жалею, что не смогла встретиться с уволившим меня боссом, чтобы сказать ему спасибо. Потому что в противном случае меня ждала бы судьба остальных», — признавалась она позже. Увы, но другим девушкам не повезло, их не уволили. В середине 20-ых годов работницы начали заболевать десятками. Радий буквально выедал их кости изнутри.

У одной из работниц стоматолог пытался удалить больной зуб — вместе с зубом он вырвал всю челюсть. Переломы ног, проблемы с позвоночником стали для работниц привычными.

«Одно из первых изменений, наблюдавшихся в 1924 г. в кости в результате инкорпорации радионуклидов, была «радиевая челюсть» у красильщиц циферблатов. Большие количества 226Ra и 228Ra поглощались красильщицами циферблатов при облизывании кисточек, погружавшихся в люминесцентную краску, содержавшую радий и торий.

У этих индивидуумов наблюдали остеонекроз верхней и нижней челюстей, патологические переломы костей и образование костных опухолей. Первые случаи остеогенных сарком были описаны в 1925 г. среди 900 женщин-красильщиц циферблатов».





Грэйс Фрайер и еще четверо женщин подали против корпорации в суд. Дело разбиралось несколько лет — US Radium всеми силами пыталась замять дело и убедить судей в безвредности радиевой краски. Когда в 1928 году судебное заседание все-таки состоялось, двое из пяти Радиевых Девушек уже были прикованы к постели. Грэйс Фрайер сохранила милый внешний вид, но с трудом передвигалась самостоятельно и растеряла все свои зубы.

Профессор физиологии Сесил Дринкер из Гарвардского университета в своем отчете о состоянии безопасности на заводе US Radium написала: «У раскрасчиц циферблатов в темноте светилось всё — волосы, лица, руки, шея, платья и даже корсеты…»

Суд обязал US Radium выплатить каждой Радиевой Девушке по 10 000 долларов плюс 600 долларов за каждый год работы. В современных деньгах это $137 000 и $8 200 соответственно.





Радиевая краска для изготовления светящихся циферблатов использовалась еще 30 лет — до 1960-х годов. Помимо Радиевых Девушек, были и другие пострадавшие — на производстве, связанном с использованием радиоактивной краски, в США и Канаде работало около 4 000 человек.

Радий не только очень опасен, но и очень редок. Чтобы получить всего 1 грамм радия, супругам Кюри понадобилось обработать несколько вагонов урановой руды. Для этого потребовалось использовать 100 вагонов каменного угля, 100 железнодорожных цистерн воды и несколько десятков тонн разных химических реагентов. По себестоимости изготовления 1 грамм радия приравнивался к 200 кг золота. За 1918 год США смогли получить лишь 13.6 граммов радия. К 1954 году общие мировые запасы полученного радия составляли 2.5 килограмма.

Число умерших от радия работниц достоверно неизвестно, но речь идёт, как минимум, о десятках. В статье NPR говорится о «свыше 50″ жертвах.

Несколько девушек написали судебный иск на корпорацию и смогли добиться мирового соглашения в свою пользу, хотя это далось им с огромным трудом — адвокаты не спешили включаться в спор с богатой компанией, выпускающей модные гаджеты. Но деньги не могли вернуть здоровья, и зачастую компенсация от фирмы уходила на похороны получившей её работницы.

Майя Кин, спасённая уволившим её боссом, дожила до 107 лет и скончалась в 2014 году. Она была последней из радиевых девушек в Соединённых Штатах.

Радиевая корпорация под разными именами также дожила до наших дней, пройдя через многочисленные реорганизации, взлёты и падения. Её отцы-основатели и работавшие на них в начале XX века учёные догадывались об опасностях радия, но не сделали ничего, чтобы защитить от радия своих юных работниц.