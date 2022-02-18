ЛНР объявила эвакуацию граждан
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7448506.html
В ЛНР выступил Пасечник и фактически продублировал заявления Пушилина.
1. В ЛНР также объявлена эвакуация гражданского населения. Россия готова оказать содействия с эвакуацией.
2. Республиканским ведомствам поручено обеспечить эвакуацию социальных объектов.
3. По данным ЛНР ВСУ планируют наступление на территорию республики в ближайшее время.
4. ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса и приказ на наступление будет отдан Зеленским.
5. Мужское население ЛНР призывают брать в руки оружие и вставать на защиту республики.
PS. Повторюсь, если интенсивные маневренные боевые действия на Донбассе начнутся, то начнутся они с активных действий ВСУ, которые к этому подталкивают США и Британия под пропаганду о "российской агрессии" (с расчетом на то, что Россия не поможет или запоздает с помощью республикам). Масштаб действий будет таков, что Россия не сможет не отреагировать. Украина тут только инструмент, издержки которого не существенны.
Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».