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Кожаный доспех Новой Ассирии найден в Китае: проникновение культур в зеркале военной археологии

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZwDR7YlxzAM
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