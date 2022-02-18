1935-1991. 10 фотографий
1935. Первые 5 маршалов СССР: Михаил Николаевич Тухачевский, Семён Михайлович Будённый, Климент Ефремович Ворошилов, Василий Константинович Блюхер, Александр Ильич Егоров
1930-е. Молодые рабочие в лесозаготовительном лагере в Холмогорах, смотрят выступление двух своих товарищей, которые играют на аккордеоне и гитаре
1941. Дмитрий Шостакович дежурит в осажденном Ленинграде. Служит в пожарном отряде Ленинградской консерватории
1963. Фидель Кастро в Узбекистане. Митинг советско-кубинской дружбы в Доме культуры колхоза «Кзыл Узбекистан»
1963. Никита Сергеевич Хрущев вызывает госсекретаря США Дина Раска на игру в бадминтон на госдаче в Гаграх
1967. Маршал Советского Союза Георгий Жуков голосует на избирательном участке в Москве во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР
1969. Антикитайские демонстрации в Москве
1977. Режиссер Никита Михалков
1983. Генерал-полковник Юрий Чурбанов. Справа генерал Николай Щелоков
1991. Президент республики Борис Ельцин в сопровождении главы правительства Ивана Силаева (слева) во время короткого отпуска в Киргизии, июль