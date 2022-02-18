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1935-1991. 10 фотографий

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1935. Первые 5 маршалов СССР: Михаил Николаевич Тухачевский, Семён Михайлович Будённый, Климент Ефремович Ворошилов, Василий Константинович Блюхер, Александр Ильич Егоров
1935. Первые 5 маршалов СССР: Михаил Николаевич Тухачевский, Семён Михайлович Будённый, Климент Ефремович Ворошилов, Василий Константинович Блюхер, Александр Ильич Егоров

1930-е. Молодые рабочие в лесозаготовительном лагере в Холмогорах, смотрят выступление двух своих товарищей, которые играют на аккордеоне и гитаре
1930-е. Молодые рабочие в лесозаготовительном лагере в Холмогорах, смотрят выступление двух своих товарищей, которые играют на аккордеоне и гитаре

1941. Дмитрий Шостакович дежурит в осажденном Ленинграде. Служит в пожарном отряде Ленинградской консерватории
1941. Дмитрий Шостакович дежурит в осажденном Ленинграде. Служит в пожарном отряде Ленинградской консерватории

1963. Фидель Кастро в Узбекистане. Митинг советско-кубинской дружбы в Доме культуры колхоза Кзыл Узбекистан
1963. Фидель Кастро в Узбекистане. Митинг советско-кубинской дружбы в Доме культуры колхоза «Кзыл Узбекистан»

1963. Никита Сергеевич Хрущев вызывает госсекретаря США Дина Раска на игру в бадминтон на госдаче в Гаграх
1963. Никита Сергеевич Хрущев вызывает госсекретаря США Дина Раска на игру в бадминтон на госдаче в Гаграх

1967. Маршал Советского Союза Георгий Жуков получает свой избирательный бюллетень на избирательном участке в Москве во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР
1967. Маршал Советского Союза Георгий Жуков голосует на избирательном участке в Москве во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР

1969. Антикитайские демонстрации в Москве
1969. Антикитайские демонстрации в Москве

1977. Режиссер Никита Михалков
1977. Режиссер Никита Михалков

1983. Генерал-полковник Юрий Чурбанов. Справа генерал Николай Щелоков.
1983. Генерал-полковник Юрий Чурбанов. Справа генерал Николай Щелоков

1991. Президент республики Борис Ельцин в сопровождении главы правительства Ивана Силаева (слева) во время короткого отпуска в Киргизии, июль
1991. Президент республики Борис Ельцин в сопровождении главы правительства Ивана Силаева (слева) во время короткого отпуска в Киргизии, июль
Источник: https://humus.livejournal.com/8260000.html
Метки: история, Россия, фото
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