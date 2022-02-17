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Об отводе российских войск после учений

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МО РФ об отводе войск в пункты постоянной дислокации.



PS. США в ответ заявляют, что это все обман и вместо отвода войск продолжается их наращивание (толстый намек, что это все как "вывод российских войск из Сирии"). Также Вашингтон заявляет об &quot;очень высокой вероятности нападения Путина на Украину". Байден и вовсе заявил, что "Россия вторгнется на Украину в считанные дни". Киевские марионетки продолжают призывать перестать запугивать всех нападением Путина из-за огромных экономических издержек этой кампании для Украины.

Информация о скором нападении Путина столь же надежна, как и ранее.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7447137.html
Метки: война на украине, Россия, США, Украина, холодная война
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