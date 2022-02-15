Communis – значит общий. Док. фильм. 1 серия, 1 часть
Фильм посвящен развитию феномена самоуправления, общины и общественной собственности в истории России и человечества. Серия 1: “Русская община”.
История базового института русского народа – его крестьянской общины. Действие фильма охватывает историю как государственных, так и частновладельческих крестьян от самых истоков общинной жизни до ее исчезновения в начале ХХ века.
Над фильмом работали: И. Блинков, В. Волков, Ю. Ковалев, М. Плетнев, Ю. Прокофьев, Д. Рудецкий, Е. Юмкина. Помогали реализации проекта: А. Автаев, Ю. Крутякова, Д. Романова.