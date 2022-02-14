Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. По его словам, спецоперация якобы подготавливается лично под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят “резню” неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», – уточняет в публикации депутат парламента. Как он предполагает, вскоре на территории Украины, вероятно, отключат интернет. Как добавляет Кива, за массовыми убийствами россиян будут стоять отряды националистов.







На Донбассе продолжают убивать

Кива не объяснил, откуда у него такие сведения о зловещих намерениях президента Украины. Ведь выглядит такое совершенно невероятно, поскольку на самом деле русские – чуть ли не половина населения нынешней Украины, хотя это и скрывается. Но даже если таких планов организации массового истребления русских на Украине у самого Зеленского на самом деле и нет – бывший комик, конечно, вряд ли способен на какие-либо радикальные поступки, то украинские радикалы уже давно зовут к расправам.

К тому же дыма без огня не бывает. В Донбассе русских уже убивали и продолжают убивать. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество жертв боевых действий за время войны с 14 апреля 2014 по 10 февраля 2020 года составило 42–44 тыс. человек. При этом ни для кого не секрет, что большинство жителей Донбасса – русские.

При этом многие, в том числе старики, женщины и дети, погибли не во время боевых действий, спровоцированных профашистской хунтой Киева, а в результате обстрелов с украинской стороны мирных населенных пунктов Донбасса. В результате умышленных обстрелов ВСУ были также убиты российские журналисты Андрей Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян и Андрей Стенин.

Снайперы ВСУ систематически, чуть ли не каждый день занимаются тем, что убивают мирных жителей Донбасса. Материал об этом опубликовала даже английская газета Daily Mail. Украинская снайперша Елена Белозерская заявила в интервью изданию, что она гордится тем, что «ликвидировала» в Донбассе как минимум десять человек. По её словам, «нравственные страдания» из-за убийства человека придуманы теми, кто далек от войны.

Тогда, в 2017 году, Елена была в Донбассе добровольцем, затем вступила в ряды морской пехоты Украины. В 2020 году она демобилизовалась, и сейчас они с мужем числятся в войсках территориальной обороны. Снайперша заявила английской газете, что в случае необходимости снова готова взять в руки оружие, другими словами, снова готова убивать. Однако даже в русофобской Британии, читатели газеты были поражены такими откровениями. «Как жаль, что она считает, что этим можно гордиться», – прокомментировали британцы.







Учат убивать даже детей

Журналисты американского агентства Associated Рress опубликовали репортаж об одном из тренировочных лагерей на Украине, где растят из детей профессиональных солдат-убийц. Обращаться с оружием и стрелять учат даже тех, кому едва исполнилось 8 лет. Журналистов шокировали мишени и предполагаемые противники. Детей учат ненавидеть русских и всех, кто им симпатизирует.

«В людей мы не целимся. Дэнэровцы, сепаратисты, новороссы, зеленые человечки, русские оккупанты – это не люди. В них можно и нужно целиться и стрелять», – цитирует АР слова инструктора Юрия Черкашина.

Такие «преподаватели» – активные участники националистических группировок, которые принимали участие в конфликте на юго-востоке страны. АР называет их «настоящими убийцами, которые расстреливали своих соотечественников только потому, что те не приняли госпереворот в Киеве».

В ходе лекций детям в этом лагере навязывают и другие идеи, которые точно не одобрили бы европейские партнеры. Одна из целей – белая Европа, об этом свидетельствует наклейка на гитаре, где белые бомбы падают на мечеть. Больше всего иностранных журналистов поразило, что подобные лагеря поддерживаются властями. Националисты получают средства из бюджета страны, с пометкой «на военно-патриотическое воспитание».







История геноцида

Как бы невероятно не выглядели слова депутата Кивы, мрачные эпизоды массового истребления русских на территории Украины уже были в ее истории. Это произошло накануне Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия спровоцировала чудовищную этническую чистку русской части населения Украины.

Украинцы-галичане принялись физически расправляться с проживавшими там закарпатскими русскими (русинами). Русинов заключали в тюрьмы, казнили без суда и следствия, выжигали целыми деревнями.

По мере приближения к началу Первой мировой войны австрийские власти на основании доносов «національно свідомих галичан-українців» арестовали почти всю русскую интеллигенцию Галиции и тысячи крестьян.

Для закарпатских русских (русинов) был создан первый в мире концентрационный лагерь «Талергоф», который просуществовал с 1914 по 1917 годы. В нем уничтожили физически более 100 тысяч галицких русинов. Людей вешали, расстреливали, распинали. Зверски издевались, отрезая руки, ноги, губы, уши, пальцы. Основная их вина – они были русскими.

Зверскими расправами над русскими отличились бандеровцы и в годы Второй мировой войны, охотно служившие в гитлеровских частях СС. Когда подчиненные Шухевича ворвались во Львов, то первым делом устроили в городе резню. «Они взяли в зубы длинные кинжалы, засучили рукава гимнастерок, держа оружие на изготовку. Их вид был омерзителен, – с ужасом вспоминал даже видавший виды немецкий офицер Вальтер Бродорф. – Словно бесноватые, громко гикая, с пеной на устах, с выпученными глазами, неслись они по улицам Львова. Каждый, кто попал им в руки, был жестоко казнен». Националисты вытаскивали из домов не сумевших эвакуироваться «москалей» и тут же убивали их. Женщин и детей били прикладами. Одна из горожанок, полька Ярослава Волочанска, с ужасом рассказывала: «Самое страшное было то, что они убивали и детей. Все было невыносимо ужасно. Во всем городе стоял запах смерти и разложения».







«Расстреливать и вешать!»

Призывы к расправам над русскими уже не раз звучали даже со стороны высокопоставленных украинских политиков и сегодня. Так небезызвестная Юлия Тимошенко, общаясь по телефону с одним из украинских политиков (Шуфричем), на вопрос «что же теперь будет с 8 миллионами русских в Украине, которые стали изгоями?», ответила: «Их надо расстреливать из атомного оружия».

«Украинский народ жестко поступит с предателями национальной идеи», – заявил корреспонденту BBC боевик карательного батальона «Донбасс». Тех, кто замечен в симпатиях к России, больше не будут опускать в мусорные баки. Уже скоро их начнут вешать на столбах.

А на днях действующий генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил британской газет Times, что на Украине «готовы рвать русских голыми руками».

То, что нынешние бандеровские власти Киева вполне способны на такие массовые зверские расправы, свидетельствуют кровавые события в Одессе, в Доме профсоюзов, где украинские националисты заживо сожгли и забили до смерти десятки людей. При этом не исключено, что именно такого рода чудовищная провокация задумана сейчас Западом на Украине, чтобы заставить Россию вмешаться и тем самым вовлечь ее в войну.

Как заявил 10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Служба безопасности Украины (СБУ) и ВСУ готовят сейчас провокации. «Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло», – уверен глава СВР. Он подчеркнул, что при любом раскладе последствия конфликта будут тяжелы для всех его участников.

О готовящейся провокации написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат обратила внимание, что США уже два месяца заявляют о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, при этом президент этой страны Владимир Зеленский и представители силового блока уверяют, что такой информацией не располагают.

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации (о вторжении России на Украину) нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – отметила Захарова.



