Новости Украины и Новороссии 01 октября 2017

Ряд украинских СМИ опубликовал шокирующий рассказ украинского «заробитчанина» Михаила Ухмана о том, как живут его коллеги в Польше.

Предлагаем его вашему вниманию.

«Слава о красоте украинок разносится по всему миру. Красота наших девушек и женщин ослепляет миллионы мужчин. К сожалению, ослепляет и их доступность, о чем тоже все знают.

За годы проживания в Санкт-Петербурге я встречал многих украинок, которые всеми силами пытались остаться в этом городе. Искали выгодные для себя партии среди местных мужчин, чтобы получить прописку. Очень много девушек и женщин стали проститутками. Часто знакомые мужчины рассказывали, что пользуются услугами украинок, мол, «они мастерицы этого дела и берут дешевле, чем местные».

До слез больно было слышать такое. И большой город, бешеный ритм жизни в нем не позволяли надолго зацикливаться на чем-то. Я старался не думать о неприятном. А вот в Польше совсем другая атмосфера.

Еще на подъезде к границе водитель автобуса сказал: «Украинский брак заканчивается на границе». Тогда я не придал этой фразе большое значение и впоследствии убедился: так оно и есть.

Сначала я работал на уборке клубники. Эта неблагодарная работа отбирает у людей здоровье. Они радуются, что за день могут заработать в среднем 600 гривен, но не считают, сколько денег тратят впоследствии на лечение.

Во время моего пребывания на клубничных плантациях у большинства моих знакомых были проблемы с высоким давлением, болела спина, желудок, появлялись аллергия и кожные заболевания. А когда украинцы общаются между собой, то только и слышишь, что где-то «скорая» забрала женщину, которая потеряла сознание на поле, там — девушку с язвой желудка.

Но это — одна сторона медали. Есть и другая. Хозяйка, у которой я работал, продавала нелегально алкоголь и сигареты, поэтому к ней приходило много украинцев. То, что я увидел, меня поразило. Здесь должен отметить, что не отличаюсь высоконравственным поведением. Если бы за нравственные проступки судили, то меня можно было бы посадить пожизненно или расстрелять несколько раз. Но поведение некоторых представительниц нашего прекрасного пола меня просто убивает!

Иногда девушки готовы на все, лишь бы понравиться полякам и остаться в их стране на правах жены или любовницы. И все это ради денег. Одна 27-летняя девушка оставила в Украине сына со своей матерью, чтобы в Польше развлечься.

«Украинца не хочу даже за сто злотых, — говорила она, — а с поляком пересплю за десять». А одна женщина, мать двоих детей, во время пьяного застолья выпалила: «Знаю, что мой муж гуляет. И я буду гулять. Если ему ничего не отвалилось, то мне тем более не отвалится».

Сначала я не понимал польского языка, но со временем изучил, хотя полякам в этом не признавался. Поэтому они говорили при мне на разные темы. От них и услышал о «подвигах» украинок. Одну выгнали с работы, потому что соблазняла хозяина, а жена его это увидела. Вторую выгнали, потому что соблазняла молодого сына хозяев. Они почему-то не поверили в большие и чистые чувства женщины к их чаду и указали ей на дверь.

Все эти и подобные деяния сделали невозможным отношение к нам поляков, как к равным себе. Большинство из них считает нас быдлом. И, знаете, не ошибается. Потому что только украинец может выйти пьяный из комнаты и справить нужду прямо во дворе. Не обращая внимания, что рядом в беседке обедают поляки.

Только пьяная украинская парочка может заниматься оральным сексом среди бела дня во дворе, несмотря на то, что из окон за ней наблюдают поляки. Только украинцы, напившись водки и обкурившись конопли, могут показывать полякам посреди села голый зад. Кстати, эти украинцы живут в пяти километрах от Тернополя и считают себя высокообразованными, «продвинутыми», а других — «темнотой с периферии».

… Долго там не выдержав, я переехал в городок Груец. Сначала работал сам. Думал, хоть там не достанет меня слава о земляках, но ошибся.

Приехав с хозяйкой в супермаркет, увидел неподалеку на автобусной остановке близкую знакомую в компании пьяных поляка и украинца. Она сидела с ними полуголая, а дома у нее — дети, муж. Увидев меня, пыталась убежать, но была настолько пьяна, что не смогла.

Попросила ничего не рассказывать нашим общим знакомым, друзьям. Я буду молчать, хотя она когда-то ругала меня и оговаривала перед друзьями.

Через неделю ко мне привезли еще одного украинца. Вечером мы с ним пошли в магазин за продуктами. А там — пьяная компания: четыре девушки и двое парней. Одна из них справила нужду прямо у остановки на глазах у ошарашенных поляков.

Потом моя хозяйка рассказала мне еще одну историю. Объяснила, так сказать, почему их семья не берет на работу девушек, а только ребят.

Выяснилось, когда-то у них работали пятеро мужчин из Украины. К одному из них приехала в гости жена. Три дня все было хорошо. И однажды вечером ее муж поехал к брату в соседний район и остался там ночевать.

Где-то около десяти вечера из дома украинцев хозяева услышали громкую музыку и крики. Дочь хозяйки была еще маленькой, не могла заснуть, поэтому свекор пошел усмирять компанию.

То, что он увидел, шокировало его: женщина совокуплялась с коллегой мужа, а все остальные при этом спокойно пили водку. Пристыдивши их, свекор вышел. На время общество затихло, но вскоре снова начало шуметь.

Свекор во второй раз пошел ругаться и увидел ту же женщину уже с другим мужчиной. Остальные выпивали. Никто, пожалуй, не задумывался, что в 15 километрах находится их товарищ, ее муж, отец ее детей.

Утром свекор пошел будить работников, а женщина спала в постели с третьим. После этого и еще нескольких подобных случаев ни женщин, ни девушек хозяева на работу не берут. Если честно, то хозяйка, которая рассказала мне это, любила украинцев, помогала лекарствами, деньгами, советом. Но женщин наших, мягко говоря, не понимала. … Конечно, не все люди одинаковы. Есть много справедливых, порядочных.

Я знаю таких. Но в Польше обсуждают не их. Рассказывают об украинцах, которые дерутся просто в поле, бросают друг в друга корзины с клубникой, отравляют пищу слабительными средствами, воруют эту пищу. Знаете, некоторые поляки лучше относятся к украинцам, чем они сами друг к другу. А сколько таких случаев, когда водители, привезя людей на работу, бросают их, только лишь забрав деньги.

Уважаемые соотечественники, милые соотечественницы. Может, пора задуматься над своим поведением, ведь из-за нашей дикости никто нас в Европе видеть не хочет.

Мы сами себя убиваем, живем одним днем, советскими пережитками. Хотим в Европу, хотя убили ее в себе, не дав даже зародиться. … Уже возвращаясь в Украину, я узнал неожиданную новость. Моя близкая знакомая тогда, в Польше, так же согрешила с другим. Была пьяной. Достало, мол, ее все. Я долго не мог прийти в себя, ведь нас многое объединяло. Неужели правда, что украинский брак заканчивается на границе?»

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