Новости Украины и Новороссии 01 октября 2017
- 04:00 Преступление без срока давности: Бабий Яр как торжество украинского национализма.
- 02:30 «Поляки считают нас быдлом. И не ошибаются» — шокирующий рассказ украинского гастарбайтера.
- 00:42 «Жизнь. История. Легенда», – Александр Захарченко об Иосифе Кобзоне.
- 00:00 Нет прогресса: руководство МВФ отказалось ехать на Украину, — СМИ.
- 30.09 23:52 От кого бежит Юлия Тимошенко.
- 30.09 23:41 В ДНР прошел 3-й этап чемпионата по мини-ралли.
- 30.09 21:31 Саакашвили: Хочу поменять власть в Киеве.
- 30.09 17:51 Дайджест новостей от News-Front за текущие сутки.
Преступление без срока давности: Бабий Яр как торжество украинского национализма
29 сентября отмечается очередная годовщина начала массовых расстрелов в Бабьем Яру — чудовищной трагедии, разыгравшейся на окраине Киева осенью 1941 года.
Бабий Яр стал горестным символом Холокоста, свидетельством военных преступлений, совершённых гитлеровцами и их помощниками из числа украинских националистов.
Потому так важна память об этой дате и сегодня, когда человеконенавистническая идеология нацизма вновь поднимает голову.
После падения Киева в сентябре 1941 года одной из первейших задач нового оккупационного режима стало истребление многочисленного еврейского населения города в рамках так называемого «окончательного решения еврейского вопроса».
В необходимости ликвидации евреев не сомневались как немецкие нацисты, так и союзные им украинские националисты из ОУН*.
Ещё весной 1941 года в решениях Второго конгресса ОУН, проходившем в оккупированном гитлеровцами Кракове, было чётко указано:
«Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего большевистского режима и авангардом московского империализма в Украине… Организация украинских националистов борется в евреями как с опорой московско-большевистского режима…».
Погромы и геноцид еврейского населения Украины руками украинских вспомогательных частей начались с так называемых «Дней памяти Петлюры» (З0.06–2.07.1941 г.) во Львове, когда украинские националисты учинили расправу над беззащитным населением первого же захваченного немцами крупного украинского города.
По всему городу были развешаны ОУНовские воззвания: «Народ! Знай! Москва, Польша, Мадьяры, Жидва — это твои враги! Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия!»
Почитаемый ныне в Украине как национальный герой и многолетий руководитель ОУН Ярослав Стецько писал тогда:
«Стою на позиции уничтожения жидов и необходимости переноса на Украину немецких методов экстерминации жидовства».
Далее по всей Западной Украине начался тотальный геноцид исторически многочисленного еврейского населения. Евреям приписывались поддержка Советской власти, соучастие в преступлениях НКВД и «историческая вина» перед Украинской нацией со времён средневековья.
Наибольшее количество жертв Холокоста приходится именно на регион Западной Украины — 977 тысяч человек (только во Львовской области 260 тысяч убитых).
После взятия Киева вместе с гитлеровскими войсками в город вошли ОУНовцы из называемого «Буковинского куреня» (который позже «прославился» уничтожением Хатыни), а комендантом украинской полиции был назначен Дмитро Мирон (Орлик).
Первые расстрелы на окраине Киева, в Бабьем Яру, начались 27 сентября, когда там убили более семисот пациентов находившейся неподалёку психиатрической больницы им. Ивана Павлова.
27‒28 сентября оккупационные власти издали приказ, предписывающих еврейскому населению Киева 29 сентября к 8 часам утра явиться в назначенные точки сбора с документами и ценными вещами.
А параллельно с помощью украинских коллаборантов по городу распускались слухи, будто евреев просто собираются куда-то депортировать.
29 сентября комендатура украинской полиции в Киеве, за подписью упомянутого Орлика дополнительно издала распоряжение № 5, обязывающее старших по домам сообщить о проживающих в городе евреях, коммунистах и сотрудниках НКВД с целью их дальнейшей «изоляции».
В тот же день началось планомерное истребления десятков тысяч людей, включая женщин и детей. Расстрелы осуществляла зондеркоманда «4а» при участии двух команд полицейского полка «Юг» и вспомогательных частей украинской полиции.
Немецкий военнослужащий, шофер Хефер позже свидетельствовал: «…Я видел, что прибывавших евреев — мужчин, женщин и детей — встречали также коллаборационисты и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье.
В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Все это происходило очень быстро: если кто-нибудь задерживался, коллаборационисты подгоняли его пинками и ударами… Это происходило очень быстро.
Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей. Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними…»
Только за первые два дня было расстреляно 33 771 человек, не считая детей до трёх лет. За весь период оккупации, по разным оценкам, в Бабьем Яру были убиты от семидесяти до ста двадцати тысяч человек.
Казнили там не только евреев, но и советских военнопленных, подпольщиков, расстреляли несколько таборов цыган. После войны украинские националисты поспешили и себя объявить в роли жертв так неожиданно для них потерпевшего поражение гитлеровского режима.
В частности, утверждается, что в Бабьем Яру была расстреляна поэтесса-националистка Олена Телига со своими коллегами из ОУНовской газеты «Украинское слово». Ей и персональный памятник соорудили на территории мемориального комплекса.
Правда, президент Еврейского совета Украины и председатель фондов «Память жертв фашизма в Украине», «Память Бабьего Яра» и фонда Шолом-Алейхема Игорь Левитас считает, будто «повсеместно тиражируемая информация о том, что в Бабьем Яру расстреляли известную украинскую поэтессу Елену Телигу и других националистов — миф».
Левитас утверждает, что их расстреляли в киевском гестапо (ныне здание СБУ). За этими спорами как-то ускользает от внимания, что сама поэтесса, как и её коллеги по оккупационному листку, пока не попали в опалу, с гитлеровским режимом исправно сотрудничали и его деяния (включая «освобождение от власти жидо-большевиков») радостно восхваляли.
Олена Телига, Улас Самчук, Иван Багряный и прочие импортированные с Запада «классики литературы», чьи произведения изучают (в том числе и еврейские дети) в школах и вузах, безнадёжно скомпрометированы добровольным сотрудничеством с гитлеровцами.
Один из таких духовных учителей нации, зондерфюрер Степан Скрыпник (кстати, племянник восхваляемого ныне Петлюры) писал:
«Мы, украинцы, с гордо поднятым челом возвращаемся в новую Европу, которая появилась в гениальной мысли большого европейца — Адольфа Гитлера. В такую Европу мы верим, такую Европу мы проповедуем».
Как показывает практика создания и популяризации неонацистских батальонов — верят до сих пор.
После войны зондерфюрера Скрыпника рукоположили в епископы Украинской автокефальной православной церкви под именем Мстислава. Со временем духовный пастырь стал митрополитом УАПЦ и после 1991 года триумфально вернулся в независимую Украину.
А на здании Национальной Оперы в Киеве появилась мемориальная доска в честь Дмитра Мирона-Орлика. Того самого, который подписал распоряжение N5 Киевской комендатуры от 29 сентября 1941 года…
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Константин Кеворкян, Украина.ру
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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«Поляки считают нас быдлом. И не ошибаются» — шокирующий рассказ украинского гастарбайтера
Ряд украинских СМИ опубликовал шокирующий рассказ украинского «заробитчанина» Михаила Ухмана о том, как живут его коллеги в Польше.
Предлагаем его вашему вниманию.
«Слава о красоте украинок разносится по всему миру. Красота наших девушек и женщин ослепляет миллионы мужчин. К сожалению, ослепляет и их доступность, о чем тоже все знают.
За годы проживания в Санкт-Петербурге я встречал многих украинок, которые всеми силами пытались остаться в этом городе. Искали выгодные для себя партии среди местных мужчин, чтобы получить прописку. Очень много девушек и женщин стали проститутками. Часто знакомые мужчины рассказывали, что пользуются услугами украинок, мол, «они мастерицы этого дела и берут дешевле, чем местные».
До слез больно было слышать такое. И большой город, бешеный ритм жизни в нем не позволяли надолго зацикливаться на чем-то. Я старался не думать о неприятном. А вот в Польше совсем другая атмосфера.
Еще на подъезде к границе водитель автобуса сказал: «Украинский брак заканчивается на границе». Тогда я не придал этой фразе большое значение и впоследствии убедился: так оно и есть.
Сначала я работал на уборке клубники. Эта неблагодарная работа отбирает у людей здоровье. Они радуются, что за день могут заработать в среднем 600 гривен, но не считают, сколько денег тратят впоследствии на лечение.
Во время моего пребывания на клубничных плантациях у большинства моих знакомых были проблемы с высоким давлением, болела спина, желудок, появлялись аллергия и кожные заболевания. А когда украинцы общаются между собой, то только и слышишь, что где-то «скорая» забрала женщину, которая потеряла сознание на поле, там — девушку с язвой желудка.
Но это — одна сторона медали. Есть и другая. Хозяйка, у которой я работал, продавала нелегально алкоголь и сигареты, поэтому к ней приходило много украинцев. То, что я увидел, меня поразило. Здесь должен отметить, что не отличаюсь высоконравственным поведением. Если бы за нравственные проступки судили, то меня можно было бы посадить пожизненно или расстрелять несколько раз. Но поведение некоторых представительниц нашего прекрасного пола меня просто убивает!
Иногда девушки готовы на все, лишь бы понравиться полякам и остаться в их стране на правах жены или любовницы. И все это ради денег. Одна 27-летняя девушка оставила в Украине сына со своей матерью, чтобы в Польше развлечься.
«Украинца не хочу даже за сто злотых, — говорила она, — а с поляком пересплю за десять». А одна женщина, мать двоих детей, во время пьяного застолья выпалила: «Знаю, что мой муж гуляет. И я буду гулять. Если ему ничего не отвалилось, то мне тем более не отвалится».
Сначала я не понимал польского языка, но со временем изучил, хотя полякам в этом не признавался. Поэтому они говорили при мне на разные темы. От них и услышал о «подвигах» украинок. Одну выгнали с работы, потому что соблазняла хозяина, а жена его это увидела. Вторую выгнали, потому что соблазняла молодого сына хозяев. Они почему-то не поверили в большие и чистые чувства женщины к их чаду и указали ей на дверь.
Все эти и подобные деяния сделали невозможным отношение к нам поляков, как к равным себе. Большинство из них считает нас быдлом. И, знаете, не ошибается. Потому что только украинец может выйти пьяный из комнаты и справить нужду прямо во дворе. Не обращая внимания, что рядом в беседке обедают поляки.
Только пьяная украинская парочка может заниматься оральным сексом среди бела дня во дворе, несмотря на то, что из окон за ней наблюдают поляки. Только украинцы, напившись водки и обкурившись конопли, могут показывать полякам посреди села голый зад. Кстати, эти украинцы живут в пяти километрах от Тернополя и считают себя высокообразованными, «продвинутыми», а других — «темнотой с периферии».
… Долго там не выдержав, я переехал в городок Груец. Сначала работал сам. Думал, хоть там не достанет меня слава о земляках, но ошибся.
Приехав с хозяйкой в супермаркет, увидел неподалеку на автобусной остановке близкую знакомую в компании пьяных поляка и украинца. Она сидела с ними полуголая, а дома у нее — дети, муж. Увидев меня, пыталась убежать, но была настолько пьяна, что не смогла.
Попросила ничего не рассказывать нашим общим знакомым, друзьям. Я буду молчать, хотя она когда-то ругала меня и оговаривала перед друзьями.
Через неделю ко мне привезли еще одного украинца. Вечером мы с ним пошли в магазин за продуктами. А там — пьяная компания: четыре девушки и двое парней. Одна из них справила нужду прямо у остановки на глазах у ошарашенных поляков.
Потом моя хозяйка рассказала мне еще одну историю. Объяснила, так сказать, почему их семья не берет на работу девушек, а только ребят.
Выяснилось, когда-то у них работали пятеро мужчин из Украины. К одному из них приехала в гости жена. Три дня все было хорошо. И однажды вечером ее муж поехал к брату в соседний район и остался там ночевать.
Где-то около десяти вечера из дома украинцев хозяева услышали громкую музыку и крики. Дочь хозяйки была еще маленькой, не могла заснуть, поэтому свекор пошел усмирять компанию.
То, что он увидел, шокировало его: женщина совокуплялась с коллегой мужа, а все остальные при этом спокойно пили водку. Пристыдивши их, свекор вышел. На время общество затихло, но вскоре снова начало шуметь.
Свекор во второй раз пошел ругаться и увидел ту же женщину уже с другим мужчиной. Остальные выпивали. Никто, пожалуй, не задумывался, что в 15 километрах находится их товарищ, ее муж, отец ее детей.
Утром свекор пошел будить работников, а женщина спала в постели с третьим. После этого и еще нескольких подобных случаев ни женщин, ни девушек хозяева на работу не берут. Если честно, то хозяйка, которая рассказала мне это, любила украинцев, помогала лекарствами, деньгами, советом. Но женщин наших, мягко говоря, не понимала. … Конечно, не все люди одинаковы. Есть много справедливых, порядочных.
Я знаю таких. Но в Польше обсуждают не их. Рассказывают об украинцах, которые дерутся просто в поле, бросают друг в друга корзины с клубникой, отравляют пищу слабительными средствами, воруют эту пищу. Знаете, некоторые поляки лучше относятся к украинцам, чем они сами друг к другу. А сколько таких случаев, когда водители, привезя людей на работу, бросают их, только лишь забрав деньги.
Уважаемые соотечественники, милые соотечественницы. Может, пора задуматься над своим поведением, ведь из-за нашей дикости никто нас в Европе видеть не хочет.
Мы сами себя убиваем, живем одним днем, советскими пережитками. Хотим в Европу, хотя убили ее в себе, не дав даже зародиться. … Уже возвращаясь в Украину, я узнал неожиданную новость. Моя близкая знакомая тогда, в Польше, так же согрешила с другим. Была пьяной. Достало, мол, ее все. Я долго не мог прийти в себя, ведь нас многое объединяло. Неужели правда, что украинский брак заканчивается на границе?»
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«Жизнь. История. Легенда», – Александр Захарченко об Иосифе Кобзоне
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Нет прогресса: руководство МВФ отказалось ехать на Украину, — СМИ
Основная миссия МВФ отказывается приезжать на Украину из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения нового руководителя Национального банка.
Об этом СМИ сообщили источники в Нацбанке.
«Президент пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы НБУ в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему. Отсутствие даты приезда миссии — принуждение к диалогу», — сообщил источник в НБУ.
В МВФ косвенно подтвердили данную информацию.
«Президент обещал главе МВФ внести кандидатуру, а теперь его устраивает Смолий в качестве и.о.», — отметил собеседник в фонде.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины Петр Порошенко предложит парламенту назначить руководителем НБУ первого заместителя главы ведомства Якова Смолия.
Позже высокопоставленный представитель партии «Народный фронт» заявил, что кандидатура Смолия на должность руководителя Нацбанка еще не согласована в коалиции.
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От кого бежит Юлия Тимошенко
Тайна Юлиной беготни
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В ДНР прошел 3-й этап чемпионата по мини-ралли
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Саакашвили: Хочу поменять власть в Киеве
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, которая «помешала» ему изменить Одессу.
«Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу», — сказал Саакашвили на митинге в субботу в Одессе.
Сообщается, что речь экс-руководителя Одесской областной администрации была непродолжительной — не более 20 минут. Прежде всего он извинился перед одесситами за то, что не сумел воплотить в действительность обещанные им реформы.
«Сделать это не удалось, потому что постоянно мешали. В первую очередь из Киева, но также и на местах», — сказал Саакашвили.
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Он уточнил, что именно поэтому намерен приложить максимум усилий для коренной смены центральных органов власти, а затем вернуться в Одессу и начать менять уже ее.
«Мне нравится все в этом городе, кроме кучки бандитов, которые испоганили здесь все. Мы обязательно их подвинем», — заверил Саакашвили.
Он также призвал сторонников собраться в Киеве 17 октября и потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко и проведения неотложных реформ. В завершение участники митинга исполнили гимн Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе перед приездом Саакашвили его сторонники и противники устроили потасовку, которую вскоре пресекла полиция.
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Дайджест новостей от News-Front за текущие сутки
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