За годы вооружённого конфликта под обстрелами украинских силовиков в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) погибли по меньшей мере 2 600 мирных жителей, ранения получили не менее 5 500. За преступления против гражданского населения Следственный комитет России (СКР) возбудил несколько сотен уголовных дел.

«Имея все законные основания, с 2014 года СКР осуществляет расследование сотен преступлений террористической и экстремистской направленности, против мира и безопасности человечества, совершённых в ходе вооружённого конфликта. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Их фигурантами становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений “Правый сектор”, “Добровольческий украинский корпус”, участники батальона “Азов” (организации запрещены в РФ – ред.) и все те, кто причастен к этим преступлениям», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие установило, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населённые пункты ДНР и ЛНР, применяла тактические ракетные комплексы «Точка-У», системы залпового огня «Град» и «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты и другие виды тяжёлого наступательного вооружения с высокими поражающими свойствами, а также стрелковое огнестрельное оружие.

«Уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры, – рассказала Петренко. – Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и лёгкого вооружения. За весь период следствия допрошено более 146 тыс. человек, признано потерпевшими более 22 000, в том числе более 2 400 несовершеннолетних».

К уголовной ответственности заочно привлечено 103 человека, а том числе экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ), осуществлявшие обстрелы мирного населения.

«Среди преступлений украинских силовиков и представителей власти не только применение запрещённых средств и методов ведения войны, но и убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и другие преступления. Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ. Их цель – последующий обмен людей на украинских военнослужащих, причинение увечий своим пленным, жестокое обращение, пытки, истязание мирных жителей юго-востока Украины», – заявила представитель СКР.

По её словам, следователи зафиксировали 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан РФ на территории Украины. Установлены 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них – и бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Лозовой и Владимир Парасюк. Работа по идентификации других нападавших продолжается.

На преступления своих военных киевские власти закрывают глаза. Более того, всячески тех поощряют и даже героизируют. Всё это под предлогом противостояния России, якобы оккупировавшей Донбасс.

«Подобные противоправные действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно за все преступления придётся отвечать по закону. И если для властей и правоохранительных органов Украины криминализация сознания граждан является допустимой, то Следственный комитет России не будет оставаться в стороне от происходящего произвола. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого причастного к преступлениям против мира и безопасности человечества, против граждан России. Ведомством принимаются все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях. Выступая гарантом применения к виновным мер уголовно-правового воздействия, СКР и дальше будет реагировать на каждое совершённое противоправное деяние соразмерно его общественной опасности», – пообещала Петренко.

По материалам сайта СКР, НТВ