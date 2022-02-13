Турция и её влияние в мире. Будет ли построен Великий Туран?
Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Анатольевич Надеин-Раевский рассказывает о роли Турции в регионе и в мире в рамках своего выступления на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».
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Турция этo Византия.
Все мы ТУРКИ и даже Рим.
Ты ж кричал, что “из поморов”. Чё, турки близко ? Уже в Батуми.
Турки R1A1
арии
Близкo-ВЕЗДЕ
А я чухoнец
турок всегда только турок -есть даже пословица у русских ,когда его не понимают ,то он говорит :”ты что турок??”
Турки – урки.
Хохол запутался или расшифровывается,сегодня целый день стонет за Варшавой ,мол невиноватые они ,их католики изнасиловали и приучили обслу живать ,как рядовую про…ку .
КТ проскользнул там границу.?
Не. Сказал, что перейдёт границу у реки ( там где пшеки ходят хмуро) с 14 на 15.