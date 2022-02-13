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Турция и её влияние в мире. Будет ли построен Великий Туран?

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Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Анатольевич Надеин-Раевский рассказывает о роли Турции в регионе и в мире в рамках своего выступления на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x0t9vOt4g_A
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