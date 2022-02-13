Посередине Америки. Документальный фильм (1983)
Посередине Америки. Документальный фильм
О находящемся в самом центре США городе Канзас-Сити в крупнейшем сельскохозяйственном штате Миссури, чьи заботы и проблемы характерны для всей Америки: разорении мелких фермеров, росте безработицы, бесправии низших слоев населения, неуверенности людей в завтрашнем дне.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1983
Автор сценария – Валентин Зорин
Режиссер – Андрей Хухриков
Оператор – Виталий Долина
Оператор – Евгений Свешников
Оператор – Владимир Гусев
#гостелерадиофонд #СоциальныеПроблемы #КанзасСити #сша #политика
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