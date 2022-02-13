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Константин Сёмин: танцы с автоматами // Антонимы с Антоном Красовским

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Новогодние волнения в Казахстане всё ещё имеют шлейф в новостных лентах. Согласитесь, несмотря на оптимистичные заявления президента и МИД Казахстана, в голове крутится вопрос: «А что дальше?» Конечно, скорее всего, это самые настоящие украинские и белорусские триггеры.

Константин Сёмин был одним из самых желанных гостей для наших зрителей. Журналист активно развивает собственный YouTube-канал, где ведёт несколько проектов, в том числе продолжает знаменитую программу «АгитПроп».

Последние обзоры Константина, разумеется, посвящены событиям в Казахстане, но, помимо актуальной политической повестки, блогер анализирует новости вне политики.

Что на самом деле случилось в Казахстане? Где именно произошёл раскол и при чём тут Назарбаев? Казахстан — это украинские «грабли»? Как перевоспитать Моргенштерна и кто создал Украину: Ленин или Сталин?

Сегодня в эфире «Антонимов» скачем галопом по Европам вместе с российским журналистом, блогером, режиссёром-документалистом и публицистом Константином Сёминым.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pj53cgIpuM4
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