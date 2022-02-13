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Фундаментальных изменений не произошло

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1. По итогам переговоров Байдена и Путина США заявляют, что "фундаментальных изменений" не произошло.
2. Израиль призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. ЦАХАЛ готов помочь с эвакуацией.
3. Канада приостановила работу своего посольства на Украине. С Британского посольства в Киеве сняли флаг.
4. Ливия призвала своих граждан не ездить на Украину. Такие же рекомендации выпустила Словакия.
5. Франция не видит признаков подготовки российской агрессии против Украины.
6. Зам.министра обороны Британии заявил, что британские граждане не должны ждать начала боевых дейстий, а должны покинуть Украину уже сейчас.
7. Голландская авиакомпания KLM приостановила полеты на Украину до "дальнейшего уведомления".
8. Граждане США теперь могут въезжать через сухопутную границу Украины с Польшей без предварительного уведомления.

PS. Как и ранее, уверен, что если боевые действия начнутся, то они начнутся по инициативе ВСУ и их спонсоров, причем эти действия будут таковы, чтобы у России не было возможности отвертется от участия. Издержки Украины от всего этого – не существенны, тем более какого-либо иного сакрального смысла в существовании Украины все равно нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7440502.html
Метки: война на украине, Украина
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