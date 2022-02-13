Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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И 7-й на Лемберг.
Жора запомни этот ,потом ,с твоей хорошей памятью,вспомним,естественно чужой:
“ну там вроде определились с форматом “вторжения”
проведут массированную кибератаку, возможно загасят какую-то часть критической инфраструктуры — физически спецназом, но скажут из-за кибератаки
ессно, обвинят русских
после чего можно вводить американские ССО в режиме гуманитарной спасательной операции
сейчас наверное обсчитывают во всех штабах этот вариант, лондонские должны придумать контригру наподобие той, как по эпизоду с Мураевым
если не найдут ответа на такой ход, должны будут подвинуться и уступить полполяны клятым “сепаратистам” из Вашингтона
тогда все ограничится штабной игрой информвбросами, без реальных действий
_____?__
Вся эта движуха с командно-штабными пасьянсами понятна.
Ну а что к примеру будут делать лондонские, если в итоге их поляну в б/у отрежут от выходу к морю.
Этот аппендикс будет для них представлять интерес?
________-
совсем не отрежут, россии невыгодна любая гегемония,!!!!!! только баланс сил
поэтому и тем, и другим придется согласиться с компромиссным вариантом, когда перекрыть или открутить кран ни лондонские, ни вашингтонские сами друг другу не могут, а только вместе с арбитром и гарантом из России (это могут быть разные башни — арбитр и гарант). Принцип двойного ключа.
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Компромиссный американо-британский вариант — это байденовский Петро в связке с лондонским Ахметовым ?
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Пеця — всё
речь не о рассадке козлов и мартышек по статусным креслам
оно и сейчас рыба из набора дублей пусто — пусто
речь — о контроле транзитных узлов
и даже конкретнее — зоны “Белгород Днестровский-Одесса-Очаков-Херсон-Николаев”!!!!!!!!!!
строительство военной базы в Очакове — заявка США на полный контроль транзита
без двойного ключа
передача базы лондонским — тот же вариант наизнанку
задача нетривиальная как про козу капусту и волка
но решение должно найтись
П.С Видишь Жора ?трое в лодке(козел,капуста,волк) и в качестве собаки -киевские олигархи.
Та, вроде , Зельц настойчиво сёдни по телефону добивался, шобы АльцБидона привезли как мона быстрее в Куев. Для разделения беды и компенсации того , что дед натворил в информ-мастурбации главных рупоров навалы на неньку.