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“5 вариантов нападения”

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Не указан секретный 6-й сценарий с ударом из Тирасполя на Киев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7441417.html
Метки: война на украине, Украина, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21503 20041
    жора шапов час назад

      И 7-й на Лемберг.

      • 21298 17820
        маринажора шапов 42 мин. назад

          Жора запомни этот ,потом ,с твоей хорошей памятью,вспомним,естественно чужой:
          “ну там вроде определились с форматом “вторжения”
          проведут массированную кибератаку, возможно загасят какую-то часть критической инфраструктуры — физически спецназом, но скажут из-за кибератаки
          ессно, обвинят русских
          после чего можно вводить американские ССО в режиме гуманитарной спасательной операции

          сейчас наверное обсчитывают во всех штабах этот вариант, лондонские должны придумать контригру наподобие той, как по эпизоду с Мураевым
          если не найдут ответа на такой ход, должны будут подвинуться и уступить полполяны клятым “сепаратистам” из Вашингтона
          тогда все ограничится штабной игрой информвбросами, без реальных действий

          _____?__
          Вся эта движуха с командно-штабными пасьянсами понятна.
          Ну а что к примеру будут делать лондонские, если в итоге их поляну в б/у отрежут от выходу к морю.
          Этот аппендикс будет для них представлять интерес?

          ________-
          совсем не отрежут, россии невыгодна любая гегемония,!!!!!! только баланс сил
          поэтому и тем, и другим придется согласиться с компромиссным вариантом, когда перекрыть или открутить кран ни лондонские, ни вашингтонские сами друг другу не могут, а только вместе с арбитром и гарантом из России (это могут быть разные башни — арбитр и гарант). Принцип двойного ключа.

          _____?_____
          Компромиссный американо-британский вариант — это байденовский Петро в связке с лондонским Ахметовым ?

          ______________
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          Пеця — всё
          речь не о рассадке козлов и мартышек по статусным креслам
          оно и сейчас рыба из набора дублей пусто — пусто
          речь — о контроле транзитных узлов
          и даже конкретнее — зоны “Белгород Днестровский-Одесса-Очаков-Херсон-Николаев”!!!!!!!!!!
          строительство военной базы в Очакове — заявка США на полный контроль транзита
          без двойного ключа
          передача базы лондонским — тот же вариант наизнанку
          задача нетривиальная как про козу капусту и волка
          но решение должно найтись
          П.С Видишь Жора ?трое в лодке(козел,капуста,волк) и в качестве собаки -киевские олигархи.

          • 21503 20041
            жора шаповмарина только что

              Та, вроде , Зельц настойчиво сёдни по телефону добивался, шобы АльцБидона привезли как мона быстрее в Куев. Для разделения беды и компенсации того , что дед натворил в информ-мастурбации главных рупоров навалы на неньку.

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