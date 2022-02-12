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Вторжение перенесли на 16 февраля

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1. Германия официально призывает всех немцев покинуть Украину как можно скорее и закрывает консульство в Днепропетровске.
2. Бельгия рекомендует всем бельгийским гражданам покинуть территорию Украины.
3. Британия официально отзывает военных инструкторов с территории Украины. Пентагон выведет с Украины 160 человек.
4. МИД Турции рекомендовал турецким гражданам не посещать восточные приграничные области Украины без особой необходимости.
5, Посольство Ирана на Украине попросило соотечественников быть готовым к чрезвычайным ситуациям в случае необходимости.
6. Клоун Зеленский просит разъяснить заявления США согласно которым "Россия нападет на Украину 16 февраля". Марионеток в Киеве как обычно информируют последними.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7439978.html
Метки: война на украине, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29594 6226
    Русофил 40 мин. назад

      20 тыщ терраристав как в Казахстане.
      И OДКБ не придёт пoмoчь ЗЕ
      Снесут
      А Путин чё…..
      Так и oстанется на границах ВНЕ Укры

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