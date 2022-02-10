В 1971 году в якобы «совковом» СССР на экраны вышел довольно занимательный научный фильм под названием «Я и другие». В фильме рассказывалось о нескольких психологических экспериментах, демонстрирующих зависимость индивида от социума.

К примеру, там проводился такой опыт: на столе стоят две пирамидки – чёрная и белая. Предварительно участникам эксперимента даётся следующая установка: когда их попросят назвать, какого цвета пирамидки, они скажут, что обе белые, хотя одна из них чёрная. Затем приглашается испытуемый – единственный, кто не в курсе происходящего. По очереди начинают обращаться к участникам и задавать заранее обговоренный вопрос. Участники отвечают, что обе пирамиды белые. И вот доходит черёд до нашего единственного испытуемого. И как вы думаете, что он отвечает?! Ответ, который лично меня поверг в некоторый шок: «обе белые».

Но создатели эксперимента не останавливаются на достигнутом: они просят испытуемого показать чёрную пирамиду, и тот, как вы можете догадаться, легко указывает на пирамиду чёрного цвета. Хотя до этого, буквально полминуты назад, утверждал, что обе пирамиды белые.

Сначала эксперимент проводился на детях, но затем опробовали его на предварительно отобранной группе особо внушаемых взрослых – результат тот же. Согласитесь, просто поразительно, что взрослый человек в таком, казалось бы, очевидном вопросе выбора цвета так легко поддаётся мнению группы, в которой находится. Неужели такое возможно? Всё это как-то уж слишком фантастично, но тем не менее факты остаются фактами: люди склонны жертвовать собственным мнением ради того, чтобы встроиться в группу. И, с одной стороны, это не так уж и плохо: мы научились жить и действовать сообща и таким образом стали сильнее. Просто представьте на секундочку, если бы Вам в одиночку пришлось выживать в дикой природе, кишащей хищниками. Объединение людей – это необходимость, продиктованная эволюцией. И ради безопасности человек иногда способен пожертвовать многим – даже собственным мнением.

Но с другой стороны, штука эта очень сильная: получается человека с помощью влияния извне можно убедить практически в чём угодно. Отсюда возникает закономерный вопрос: как это использовать? Нам, простым смертным, это знание, конечно, особо ничего не принесёт (разве что работники сферы маркетинга его активно используют), а вот перед теми, кто контролирует медиаплатформы, открываются поистине огромные возможности. В эксперименте участвовали дети или особо внушаемые взрослые, и, вроде бы, масштабирование именно этого эксперимента ничего не даст, однако широкие массы и не надо убеждать, что обе пирамидки белые, – темы могут быть совсем другими, а тезисы куда сложнее и противоречивее…

К примеру, ни для кого не секрет, что западные элиты, озабочены большой численностью населения планеты Земля и ломают голову над тем, как бы снизить рождаемость и затормозить рост количества живущих. Официально это оправдывается идеями заботы об экологии и тщательно культивируемым мифом о перенаселении планеты.

Для достижения названной цели можно применить (я буду избегать таких форм как «применяется», «используется», «действует», чтобы не вешать на себя ярлык «конспиролога») целый ряд методов, в том числе и социальных. И здесь как нельзя кстати наш эксперимент «обе белые», который в сочетании с современными информационными технологиями может дать просто колоссальные результаты.

Дабы не быть голословным, давайте представим, что мы хотим снизить рождаемость в какой-то конкретной стране, например, в России. Как, используя метод «обе белые», склонить россиян к тому, чтобы они стали массово отказываться от рождения детей?

Для начала нам нужно сформировать своих лидеров общественного мнения, которые будут информационно продвигать нужную нам повестку в сознание масс. Если мы говорим о среднем или крупном бизнесе, который может позволить себе содержать газету или даже телеканал, то процесс создания своей медиаперсоны для влияния на аудиторию вполне прозрачен. Находим нужных общественных деятелей и предоставляем им «трибуну» на страницах нашего издания. Сначала они пиарятся на какой-нибудь остросоциальной теме, например, борьба с коррупцией или бедностью, становятся известными, набирают армию подписчиков в соцсетях, а потом начинают рассказывать что-то в стиле: «планета перенаселена, ресурсов на всех не хватает, поэтому отказ от второго ребёнка – это проявление ответственной позиции заботы о будущем».

Обратите внимание на любое крупное либеральное СМИ в России – те звёзды шоубизнеса, о которых регулярно публикуются положительные или нейтральные новости, а также те «эксперты», которым позволено комментировать различные события, – это и есть «свои люди» подобных информационных ресурсов, чьё мнение соответствует пожеланиям владельцев СМИ. При этом цели могут быть абсолютно разными, пример про сокращение населения в этой статье приведён лишь для наглядности.

Однако у описанной выше схемы есть серьёзная проблема. Со временем люди начинают замечать, что позиция редакции издания носит явно ангажированный характер. И как бы она не пыжилась изображать из себя «независимых журналистов», люди видят, кого продвигает ресурс и на какие цели работает. Проявляется это иногда даже в весьма забавных формах, когда на смену красивым названиям по типу «Лента.Ру» или «Эхо Москвы» в общении между простыми людьми приходят формулировки по типу «Лента.Вру» и «Эхо Мацы».

Но это мы вели речь о среднем и крупном бизнесе. А есть ведь в этой сфере игроки и посерьёзнее – например, различные транснациональные корпорации, контролирующие мировые медиаплатформы по типу Ютуба, Фейсбука, Инстраграма.

Контроль медиаплатформы позволяет достигать своих целей гораздо более эффективно

Например, чтобы отупить население, можно на уровне алгоритмов поставить ограничение на объём контента – пусть это будет 30 секунд для видеоролика (вспоминаем ТикТок). Чем более короткий контент, тем более клиповый формат подачи информации. Потребление клипового информационного потока приводит к формированию у пользователей клипового мышления и как следствие – к снижению интеллектуальных способностей. А сокращать общество, состоящее из глупых индивидов, всё же гораздо проще, чем сокращать умных.

Можно придумать и другие отупляющие алгоритмы – например, заставить людей оценивать информацию не с уровня логики и здравого смысла по критерию «полезно / не полезно», а с уровня эмоций и поверхностного восприятия – лайками и смайликами. Это вдвойне полезно, так как с уровня логики объяснить человеку, что «отказ от детей – это вполне себе норма», практически невозможно, а через эмоции и красивую обёртку может сработать.

Второй главный механизм – это формирование нужных тебе лидеров общественного мнения. Если вы контролируете социальную сеть или видеохостинг, то этот процесс может протекать гораздо незаметнее и эффективнее, чем в случае с классическим СМИ (радио, газета, телеканал). Делается это следующим образом. Предположим, что у вас на платформе регулярно публикуют информацию 10 тысяч блогеров. Каждый из них уже достаточно опытен и имеет хороший потенциал роста, но пока количество его подписчиков не очень большое.

Вам, как хозяину платформы достаточно выявить из этих 10 тысяч пару сотен тех блогеров, кто вещает на нужные вам темы (например, освещает проблемы ЛГБТ или ратует за легализацию лёгких наркотиков), и помочь им стать популярными. Как это сделать? Очень просто – для этого на каждой подобной площадке есть раздел по типу «Тренды», «Рекомендованное» или «Популярное». Вы просто начинаете регулярно добавлять контент этих блогеров в названные разделы, и в результате – их популярность начинает быстро расти. Также вы можете вставлять их материалы напрямую в личную ленту пользователей. Ведь «умная лента» сама определяет, какие записи и в каком количестве показывать владельцу аккаунта.

Можно действовать и обратным образом – занижая показатели тех, кто вам не нравится. Вам даже не обязательно скручивать счётчики просмотров или лайков, достаточно просто показывать их контент в ленте подписчиков не на первом или втором месте, а на сотом или тысячном – то есть там, куда ленту долистают единицы.

В чём преимущество данной системы?

Во-первых, владельцев медиаплатформы очень сложно обвинить в том, что они продвигают некую повестку или наоборот подавляют какие-то темы – потому что со стороны пользователям сайта кажется, что все на равных борются за популярность. А доказать, что кого-то искусственно пиарят, не имея доступа ко внутренним алгоритмам системы, практически невозможно. Ведь всегда можно сказать что-то по типу: «У тебя контент скучный, поэтому и подписчиков мало, а у Ольги Бузовой очень много, потому что она больше нравится людям». И попробуй докажи обратное!

Во-вторых, что особенно приятно – даже сами блогеры, которых вы превратили в лидеров общественного мнения, могут не осознавать, как и для чего их используют. Они все просто борются за популярность и искренне рассказывают о том, что считают важным – а к искренним людям и доверие аудитории выше. Но чьё мнение услышат миллионы, а чьё мнение услышат десять человек – в конечном счёте определяют именно они, хозяева платформы.

Но это всё было о глобальном уровне решения поставленной задачи по сокращению населения. А на частном уровне для обычного пользователя всё выглядит проще.

Недавно в ленте одного из крупных сообществ мне встретился такой пост: «Почему у нас в стране всяческой поддержкой пользуются семьи с двумя, тремя и более детьми. Семьи с одним ребёнком следует поощрять хотя бы за адекватность».

Интересная фраза, согласитесь. Соль в том, что сконструирована она так, что как бы и подкопаться не к чему. Разве что… Только у меня возникает вопрос: как количество детей определяет адекватность родителей? Что это за критерий вообще такой? Очевидно, что эти вещи вообще никак не связаны, но тот, кто этот пост создал, видимо, знал, что делал. И если для кого-то эта мысль пройдёт стороной, то кто-то обратит на неё особое внимание, например, те, для кого эта «больная» тема, или те, кто об этом ничего не знает и только формирует своё отношение к детям и семье. И мы же помним: есть категория людей, особо внушаемых. А тут ещё и несколько тысяч лайков под постом и куча комментариев. И там все как один пишут, что «обе пирамидки белые», то есть соглашаются с указанным критерием адекватности.

Как поведёт себя особо внушаемый взрослый (или обычный ребёнок), оказавшись в такой социальной группе? Да, она не настолько ощутима, как какое-нибудь живое собрание людей, но, в целом, это тоже группа, а значит, все те же самые законы распространяются и на неё.

И вот уже у нескольких сотен человек, одобрительно воспринявших этот призыв, на уровне подсознания отложилось, что если и стоит заводить детей, то максимум одного. Ведь якобы только так можно сохранить свою адекватность. И эти люди пополнят ряды тех, кто будет утверждать, что «обе пирамидки белые», лайкая другие подобные посты и склоняя окружающих принять новую точку зрения.

А ведь это пример только одного поста в отдельно взятой группе. А таких постов крупные сообщества могут выкладывать по 10-20 в день, а самих сообществ может быть тысячи, как и популярных блогеров.

Добро пожаловать в мир соцсетей и медиаплатформ!

Олег Ищущий

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