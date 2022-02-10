15 лет назад, 10 февраля 2007 года, состоялась Мюнхенская конференция, в ходе которой президент РФ Владимир Путин произнёс свою знаменитую речь.

Российский лидер жёстко раскритиковал внешнюю политику Запада, в первую очередь США, и идею однополярного мироустройства, которая привела к кризису системы мировой безопасности. Он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны, говорил о проблемах в сфере разоружения и многом другом. Время показало, что тезисы, обозначенные ещё тогда, сейчас актуальны вдвойне.

«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что ещё важнее: сама модель является неработающей», — говорил Путин.

Он отмечал, что наступает время, когда без таких стран, как Россия, Китай и некоторых других, невозможно будет решение глобальных проблем. В мире образуются новые центры силы — и это реальность, с которой придётся считаться.

Президент говорил о том, что мир слишком велик и многообразен, чтобы зависеть от воли фактически одной страны. Да ещё и такой, которая хамски руководствуется лишь собственными интересами, игнорирует международное право.

«По сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере и навязывается другим государствам», — указал он.

Ещё тогда Путин чётко дал понять: расширение НАТО создаёт угрозу безопасности России, и мы с этим мириться не будем. В безопасности в итоге не будет никто. «И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?» — задавал вопросы глава государства.

Недавние российские требования гарантий безопасности это логическое развитие сказанного Путиным в 2007-м.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сегодня отметила: «О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях».

По мнению Кнайсль, нынешнее обострение обстановки в мире, а также все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — это результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада.

«Когда несколько дней назад я ещё раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нём личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всём, о чём говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее», – констатировала дипломат.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. В августе 2018 года она вышла замуж за финансиста Вольфгана Майлингера, свадьбу посетил Путин. По словам президента, визит носил частный характер, а Майлингер для него «не чужой человек», так как в прошлом был дзюдоистом. В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти».

По материалам РБК, Первого канала, НТВ