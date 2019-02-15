День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет

Источник: ПВО-Инфо

Двенадцать лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин произнес получасовую речь, в которой впервые открыто подверг жесткой критике концепцию «однополярного мира» Pax Americana.

«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном — мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации», — заявил тогда Путин.

О значении Мюнхенской речи президента России и тектонических изменениях в жизни нашей страны и мира, последовавших за ней, напоминает Федеральное агентство новостей.

Запад не смог

Тогда это было воспринято теми, к кому российский президент обращался, как нечто неуместное и неприличное, как вопиющее нарушение негласных правил мирового политического этикета — и ничего больше. Официальные представители разных стран «коллективного Запада» высказали свои сожаления относительно рецидива фантомного «имперского синдрома» у главы российского государства и еще раз принесли присягу верности единству «мирового сообщества» во главе с США и НАТО. А менее официальные — видимо, сразу получив команду «Фас!», — с удовольствием набросились на президента РФ.

Особо отличился сотрудник американского Совета по международным отношениям Макс Бут, назвавший со страниц Los Angeles Times Путина «вошью, которая зарычала», а слова российского лидера — «зловещей и абсурдной риторикой, в которой можно расслышать гибель империи», «жалкой попыткой создать иллюзию, что Россия остается великой державой».

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 летkremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Именно с Мюнхенской речи на Западе перестали задаваться вопросом «Who is Mr. Putin?» — «хозяин Кремля» отныне и навсегда стал для его представителей и адептов личностным воплощением зла или, скорее, грядущего справедливого наказания.

Хотя, казалось бы, никаких угроз по адресу западных «партнеров» 10 февраля 2007 года из уст Владимира Владимировича не прозвучало. Он всего лишь указал на сложившуюся практику системной дискриминации России в международных отношениях, где, перефразируя знаменитую цитату из «скотного двора» Джорджа Оруэлла, «все страны равны, но некоторые равнее, чем другие, а США — самые равные из всех», — и предложил от нее отказаться. Во избежание нежелательных последствий.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 летkremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Не будь американские и другие западные политики лицемерами 999-й пробы, они не строили бы скучающие лица, делая вид, будто пропускают эти «пустые слова варвара» мимо своих цивилизованных ушей, а попытались бы линчевать российского президента прямо в зале, где звучала его речь.

Правда, опыт спортивных и боевых единоборств, который есть у Путина, у них отсутствовал. Но когда сегодня пересматриваешь «ту самую» видеозапись 2007 года, тревожно-агрессивная наэлектризованность аудитории: «Да сделайте же с ним что-нибудь!» — буквально витает в воздухе.

Ну, не смогли. Хотя потом очень старались — и до сих пор стараются.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 летkremlin.ru /

Игра вдолгую

Сегодня, 12 лет спустя, видно, что Владимир Путин в Мюнхене 2007 года очень хорошо знал, на что идет, и «играл вдолгую». А все разговоры о том, что Мюнхенская речь переписывалась им буквально «в последний день, на коленке», — якобы из-за попыток американского вмешательства в отношения между Москвой и Минском — конечно, соответствуют действительности, но не исчерпывают её даже на 10%.

Особым образом свидетельствует об этом упоминание Путиным «морально-нравственной базы современной цивилизации». Это была не какая-то «проговорка», а очень тонкий и очень значимый момент возвращения актуальной политики из «аморального» пространства в пространство традиционных ценностей.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 летru.wikipedia.org / Иван Дулин

Тем самым президент РФ, поставив под сомнение принцип «непогрешимости Америки», вывел себя и свою страну из сферы целесообразности в сферу целеполагания, заявил о том, что Россия — больше не объект и даже не субъект, а проект политического действия. И это не так давно было ещё раз подтверждено российским президентом в наводящих ужас на любого политического субъекта словах: «Мы попадем в рай, а они (агрессоры. — Прим. ФАН) подохнут и даже покаяться не успеют».

Так что Путин в Мюнхене не импровизировал, а в полной боевой готовности предлагал США и их союзникам разойтись по-хорошему, «без драки». И ещё — своей речью он давал новую надежду всем многочисленным аутсайдерам и изгоям «однополярного мира». Его не поняли, его слова не приняли всерьез, а самого решили примерно наказать, «дабы другим неповадно было». Но, опять же, не смогли.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Путин не пошел на третий срок, выдвинув в президенты Дмитрия Медведева. Российская армия не стала «добивать» грузинских агрессоров в южно-осетинском конфликте августа 2008 года. Российская дипломатия не стала спасать Муаммара Каддафи. А Башара Асада — стала. И спасла, разгромив западные «прокси-армии», выступающие под личиной «исламских террористов».

И Реджепа Эрдогана — тоже спасла. Заодно создав мощный геополитический «треугольник» Москва—Тегеран—Анкара, который сегодня становится решающей силой на Ближнем Востоке.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет most.life / Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Россия не стала спасать «двухвекторного» Виктора Януковича от «Евромайдана». А Крым — стала. Россия не стала воевать против Украины. Но не оставила без помощи народные республики Донбасса. Россия провела Зимние Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу. Россия создала и принимает на вооружение новейшие виды оружия, не имеющие аналогов в мире…

Да всего, что произошло с Россией за эти годы, и не перечислишь. Причем все это было сделано далеко не в тепличных условиях «мира, дружбы, жвачки», а большей частью — в условиях кризисов, санкций и прочей «гибридной агрессии», направленной против нашей страны и, прежде всего, против Путина, которого уже давно называют самым влиятельным политиком современности.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет gazprom.ru / Газпром

Путин и Россия: 12 лет спустя

Если вернуться к уже упомянутой статье Макса Бута 12-летней давности, то ее основной пафос заключался в том, что Россия как страна уже слишком мала и слаба для того, чтобы претендовать на какое-то равноправие в международных делах или хотя бы на учет её интересов «сильными мира сего».

В 2006 году ВВП России составлял «по номиналу» всего 763 млрд долл., и она занимала 14 место среди экономик мира, отмечал Бут. По итогам 2018 года номинальный ВВП России превысил 1,65 трлн долл., и наша страна делит 10—11 места с Канадой. А по паритету покупательной способности у РФ — более 4 трлн долл. и 6 место в мире. Да, мы с начала XXI века все время «отстаем по темпам развития от остального мира», но при этом удивительным образом умудряемся обходить одного «лидера» за другим и уже «дышим в спину» Германии.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет facebook.com / Минобороны РФ

В 2006 году Армия России составляла менее миллиона человек, «причем моральное состояние большинства из них чудовищно, а снаряжение и того хуже», — утверждал Бут. Сегодня, 12 лет спустя, в Пентагоне сомневаются, что сумеют противостоять ВС РФ в случае реального военного конфликта.

Население России с 2006 года практически не выросло — сейчас это 146,8 млн человек против 143 млн в 2006 году, причем 2,34 млн из них — это жители воссоединенного Крыма, но и пророчества Бута о снижении российского народонаселения до 105 млн к 2050 году выглядят нереальными без какой-то масштабной катастрофы.

День, когда мир перестал быть прежним: Мюнхенской речи Путина — 12 лет Новостное агентство null

И так — практически по всем признакам слабости России, на которые в 2007 году со злорадством указывал американский политолог, завершивший статью в Los Angeles Times весьма многозначительной фразой о том, что «Россия утратила империю и пока не обрела свою роль в мире». Сегодня роль Москвы в мире понятна и признана всеми — это роль единственной силы, способной защитить от американской агрессии практически в любой точке современного мира.

Путь к этому признанию был начат 12 лет назад Мюнхенской речью Владимира Путина, после которой мир перестал быть прежним.