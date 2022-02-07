Накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, объявлены имена лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2021 год. Строгое жюри в этом году отобрало три работы, каждая из которых – мирового уровня.

Конкурсные работы обсуждались на специальном заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, а финальное решение принимал сам глава государства. Имена победителей за 2021 год назвал заместитель начальника Управления президента России по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

Итак, лауреатами стали: старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Александра Дубровина за развитие новых походов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений; ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Морской гидрофизический институт» РАН Арсений Кубряков за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем; старший научный сотрудник Петербургского института ядерной физики имени Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Леонид Скрипников за цикл работ по развитию теории электронной структуры тяжёлых элементов для поисков новой физики и исследования структуры ядра.

Мечта Александры Дубровиной – накормить всю страну полезными овощами и фруктами. Ей удалось разработать несколько интересных методов, чтобы регулировать свойства растений.

«Важным остаётся то, что учёным и фермерам необходимо искать новые способы повышения урожайности растений, улучшения их различных свойств, устойчивости к вредителям, надо повысить содержание ценных биологически активных веществ. Поэтому целью нашей работы стал поиск новых способов улучшить характеристики растения без изменения структуры его генома», – объяснила она.

«Как раз метод Александры это позволяет… человек как бы контролирует растение, понимает, что нужно растение перевести в такое состояние, чтобы оно начало быстрее цвести. Для этого нужно выключить пару генов, тогда включатся другие нужные гены. Это быстро, резко. Внешняя обработка, которая не требует генетических модификаций», – добавил руководитель лаборатории биотехнологии Константин Киселёв.

Арсений Кубряков из Севастополя, в своей работе на основе новых методов мониторинга моря, морских поверхностей, течений, различной динамики примесей смог повысить в целом понимание того, каким образом происходят эти динамические процессы в море, океане, особенно в условиях изменения климата.

«Здесь были использованы методы космического мониторинга, современные методы дистанционного мониторинга с помощью беспилотных средств, здесь были подключены самые современные математические модели – и всё это позволило существенным образом продвинуть наше понимание динамики моря, динамики океана», – рассказал глава РАН.

Он пояснил, что это важно по ряду причин. Например, для эффективного предсказания сложных процессов, таких как разливы нефтепродуктов и их распространение в морских акваториях. Другой важный аспект работы, по словам Сергеева, – влияние динамических процессов на морские экосистемы. Так, роль морских экосистем в последнее время, по данным главы РАН, растет, появляется понимание, что это не только рыболовство, но и декарбонизация, так как морская поверхность депонирует углекислый газ даже эффективнее, чем зелёные насаждения.

«Поэтому необходимо переосмыслить, каким образом мы можем использовать наши большие морские акватории, чтобы правильным образом определить, оценить, рассчитать влияние их на процесс декарбонизации. Особенно это важно для наших Арктических, северных морей – и у Кубрякова работа касается не только Чёрного моря, но и Карского, Баренцева морей. Важно, что эти новые идеи – влияния на морскую биоту, связь течений, динамики моря, на то, что произойдёт с морской биотой – это как раз то, что получило высокую оценку при присуждении премии», – пояснил Сергеев.

За Леонидом Скрипниковым уже несколько лет охотятся ведущие центры Америки – он считается одним из лучших молодых учёных мира. При этом россиянин принципиально не хочет уезжать из России.

Как отметил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, Скрипников – блестящий молодой физик-теоретик, «речь идёт фактически о новых работах в области фундаментальной физики частиц, физики полей». Глава РАН пояснил, что когда физики изучают глубинное устройство матери, для понимания таких процессов создаются модели, и одна из общепринятых – Стандартная модель. И дальнейшее развитие науки связано в том числе и с поиском нарушений Стандартной модели – базовых принципов, которые туда заложены.

Для этого, как пояснил Сергеев, можно строить установки класса «мегасайенс», создавать мощные ускорители и так далее. Однако Скрипников пошёл по другому пути. Он использовал свойства очень тяжёлых атомов и молекул тяжёлых атомов. В таких молекулах и вблизи таких ядер поля являются очень сильными, потому что там очень много положительного заряда. Потому если электроны, которые двигаются в этих молекулах, обладают каким-то необычными свойствами, то ввиду того, что поле очень сильное, эти свойства можно увидеть с помощью современных методов наблюдения.

«Но для этого надо уметь рассчитывать структуру электронных оболочек в тяжелых ядрах и тяжелых молекулах – здесь Леонид продемонстрировал мастерство, у него очень много оригинальных работ, в которых он – единственный автор. И по этим вопросам, которые он изучает и даёт свои предсказания, проводятся эксперименты, в том числе за рубежом на крупных установках – и в США, и в Германии. И это говорит о том, что это позиция лидера в теоретической физике», – заявил Сергеев.

Исследования Скрипникова проходят на стыке физики и химии. Его теоретические расчёты уже позволили решить загадку сверхтонкой структуры висмута. На очереди – одна из загадок устройства Вселенной.

«Можно искать, например, тёмную материю. Сейчас такое популярное направление, что с помощью молекул, кристаллов можно искать тёмную материю и тоже включиться в этот вопрос», – говорит он.

Премия президента вручается с 2008 года молодым учёным и специалистам, внёсшим значительный вклад в развитие российской науки. Лауреаты получают и денежный приз — 5 млн рублей.

По материалам «РГ», НТВ, ТАСС, МИР24