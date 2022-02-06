Присутствие России на Украине неизбежно?
Что будет происходить на Украине в ближайшее время? Обсуждаем с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/967
Книги издательства https://den-magazin.ru/utm/968
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/969
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #НиколайСорокин #аналитика
Странно двигаются пальцы на левой руке интервьюера. А по теме – думаю , что бить кувалдой по кучке полусвежего гуана не надо. Надо это де-мо убрать как можно тише.
Я думаю это уровень Царьграда (я про руку). Эксперты по остаточному признаку. Не понимаю чего это котэ на этот телеканал ополчился? А ещё после такого товарища не хотелось бы пользоваться студийным микрофоном, в данный момент надетым на его потную и сальную голову. А по теме: и как же эту кучку убрать?
А это уже происходит. Кучка гуана уже завопила про -опу в экономике . Надо добавить к этой опе пинка по экспорту и подождать. Как вариант. Или прийти ночью в гости к 3-4 лицам. Тока тыхэнько. И т.д. Есть многа способов. Тока не вестись на подталкивание размахнуться и ударить кувалдой. Штаны долго отмывать надо будет. А котейка получил указкой кого пинать. Даму жалко,- целого дирехтора терпеть.