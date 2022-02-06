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Присутствие России на Украине неизбежно?

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Что будет происходить на Украине в ближайшее время? Обсуждаем с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #НиколайСорокин #аналитика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mfZMywvj-ew
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21425 19963
    жора шапов час назад

      Странно двигаются пальцы на левой руке интервьюера. А по теме – думаю , что бить кувалдой по кучке полусвежего гуана не надо. Надо это де-мо убрать как можно тише.

      • 8287 6837
        Женечкажора шапов час назад

          Я думаю это уровень Царьграда (я про руку). Эксперты по остаточному признаку. Не понимаю чего это котэ на этот телеканал ополчился? А ещё после такого товарища не хотелось бы пользоваться студийным микрофоном, в данный момент надетым на его потную и сальную голову. А по теме: и как же эту кучку убрать?

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          1
          • 21425 19963
            жора шаповЖенечка 54 мин. назад

              А это уже происходит. Кучка гуана уже завопила про -опу в экономике . Надо добавить к этой опе пинка по экспорту и подождать. Как вариант. Или прийти ночью в гости к 3-4 лицам. Тока тыхэнько. И т.д. Есть многа способов. Тока не вестись на подталкивание размахнуться и ударить кувалдой. Штаны долго отмывать надо будет. А котейка получил указкой кого пинать. Даму жалко,- целого дирехтора терпеть.

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