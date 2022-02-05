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Жизнь советского человека глазами иностранцев. СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным

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Традиции и вещи, которые окружали нас во времена СССР, мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся. И чаще всего не задумывались, что для иностранцев наш образ жизни казался порой чем-то диковинным и даже шокирующим. Но недовольных путешествием в Союз уже точно было немного. Большинство приезжих увозили из СССР самые теплые воспоминания. А всё почему? Да потому что люди здесь жили хорошие.
Так что же особенно изумляло зарубежных гостей в советской действительности? Какие советские блюда и напитки казались иностранцам почти инопланетным? Чем заморского гостя поражал быт гражданина Страны Советов? — Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в выпуске программы «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dWDNwIkvHw0
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