Военные РФ и Белоруссии отработали авиаудары по противнику на полигоне в Бресте
Самолеты Як-130 и Су-25 нанесли удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Белоруссии на полигоне Брестский в четверг прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации. Перед нанесением авиационного удара была проведена воздушная разведка с помощью беспилотников. За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.
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