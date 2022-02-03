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Военные РФ и Белоруссии отработали авиаудары по противнику на полигоне в Бресте

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Самолеты Як-130 и Су-25 нанесли удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Белоруссии на полигоне Брестский в четверг прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации. Перед нанесением авиационного удара была проведена воздушная разведка с помощью беспилотников. За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=80FFmFApF6Y
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