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Радио Sputnik 03.02.2022

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По моим расчетам, война будет в августе

Чем закончится противостояние России и ее союзника Беларуси с Западом, каких новых провокаций ждать и когда может начаться реальная война? На радио Sputik — итоговый выпуск программы «Горизонт событий» с участием депутата Госдумы России, известного политического консультанта Анатолия Вассермана.

Также в программе: каков прогноз Анатолия Вассермана, все-таки будет ли война, когда она начнется и как долго может продлиться?

«Будет. Примерно в августе, когда демократическая партия США, придет к выводу, что единственный шанс не допустить слишком глубокого ее провала на парламентских выборах 8 ноября – это натравить Украину на Россию, но не знаю, на кого именно – хоть на Российскую Федерацию, хоть на Беларусь, хоть на Донбасс, хоть на Приднестровье. Я уже спрогнозировал, что война будет четырехдневной», — прогнозирует Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-sputnik-03-02-2022/
Метки: антироссийские санкции, видео блог, донбасс, последние выпуски, Украина
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