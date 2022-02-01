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1991. Три дня в августе на снимках Артема Чернова

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01. 19 августа. Бронетехника на Садовом кольце, середина дня
01. 19 августа. Бронетехника на Садовом кольце, середина дня

02. 19 августа. Самосвалами перегораживают Садовое кольцо
02. 19 августа. Самосвалами перегораживают Садовое кольцо

03. 19 августа. Смоленская набережная у Белого дома. Начало строительства баррикад. Середина дня
03. 19 августа. Смоленская набережная у Белого дома. Начало строительства баррикад. Середина дня

04. 19 августа. Смоленская набережная у Белого дома. Начало строительства баррикад
04. 19 августа. Смоленская набережная у Белого дома. Начало строительства баррикад

05. 19 августа. Танки развернутые стволами к Белому дому
05. 19 августа. Танки развернутые стволами к Белому дому

06. 19 августа. Проспект Калинина у Белого дома. Время 17.00
06. 19 августа. Проспект Калинина у Белого дома. Время 17.00

07. 19 августа. Агитация солдат
07. 19 августа. Агитация солдат

08. 19 августа. Защитники Белого дома общаются с танкистами
08. 19 августа. Защитники Белого дома общаются с танкистами

09. 19 августа. Защитники Белого дома общаются с танкистами
09. 19 августа. Защитники Белого дома общаются с танкистами

10. 19 августа. Парень зачитывает защитникам на Калининском проспекте последние новости, вечер
10. 19 августа. Парень зачитывает защитникам на Калининском проспекте последние новости, вечер

11. 20 августа. Баррикады у Белого дома со стороны Красной Пресни
11. 20 августа. Баррикады у Белого дома со стороны Красной Пресни

12. 20 августа. Баррикады у Белого дома
12. 20 августа. Баррикады у Белого дома

13. 20 августа. Гражданское оцепление вокруг зданий КГБ на Лубянке
13. 20 августа. Гражданское оцепление вокруг зданий КГБ на Лубянке

14. 20 августа. Защитники у Белого дома слушают последние новости из репродуктора в одном из окон.
14. 20 августа. Защитники у Белого дома слушают последние новости из репродуктора в одном из окон

15. 20 августа. Баррикады на проспекте Калинина
15. 20 августа. Баррикады на проспекте Калинина

16. 20 августа. Вечером женщины стали перегораживать живыми цепочками проспект Калинина
16. 20 августа. Вечером женщины стали перегораживать живыми цепочками проспект Калинина

17. 20 августа. Женщины на защите Белого дома
17. 20 августа. Женщины на защите Белого дома

18. 21 августа. Граффити на стенах в центре Москвы
18. 21 августа. Граффити на стенах в центре Москвы

20. 21 августа. На Лубянке
20. 21 августа. На Лубянке

21. 21 августа. На Лубянке
21. 21 августа. На Лубянке

22. 21 августа. Памятник Дзержинскому на Лубянке доживает последние часы
22. 21 августа. Памятник Дзержинскому на Лубянке доживает последние часы

23. 21 августа. У зданий ЦК на Старой площади
23. 21 августа. У зданий ЦК на Старой площади

29. 21 августа. Граффити на стенах в центре Москвы
24. 21 августа. Граффити на стенах в центре Москвы
Источник: https://humus.livejournal.com/8230548.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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