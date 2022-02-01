1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы. «Улика из прошлого»
Март 1981 года. Во время подготовки XXVI съезда КПСС соответствующие службы проверяют весь центр Москвы на предмет наличия-отсутствия взрывных устройств. В подвальном помещении здания Госплана при тестировании электропроводки обнаруживают непонятный электрический провод. Его нет ни на одной из схем. Вскоре выясняется, что это не провод, а детонирующий шнур, да ещё и немецкий, образца 1930-1940-х годов. Благодаря этому шнуру находят главный «клад»: огромные запасы взрывчатого вещества в подвале здания. Как оказалось, это был далеко не единственный сюрприз времён Великой Отечественной.
В 2005 году во время разбора фундамента снесённой гостиницы «Москва» были обнаружены десятки ящиков тротила. Случись взрыв, от здания Госдумы и Исторического музея остались бы руины, был бы уничтожен узел метро, где сходятся три ветки. В ходе расследования выяснилось: и здание Госплана, и гостиница «Москва» были заминированы в 1941 году. Но кем и при каких обстоятельствах? Чтобы выяснить это, журналисты программы «Улика из прошлого» проведут собственное расследование.
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