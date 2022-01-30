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Ответы на вопросы: Как жить? Что делать? С чего начать? Алексей Орлов. г.Тула. 6 января 2022г.

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Вводная встреча «Ответы на вопросы» с Алексеем Орловым 6 января 2022 года в Туле перед двух-дневным семинаром и встречей с активистами.
С 6 по 9 января 2022 года в городе Тула, для здравомыслящих людей Алексей Орлов провёл практический семинар – «Собираем единомышленников. С чего начать? Что делать? Как жить?».
На семинаре были рассмотрены основные вопросы создания жизнеспособных, полновесных, действующих общин, кооперативов, артелей и народных предприятий способных содержать и обеспечивать своих участников, взаимодействовать с другими объединениями…, для воссоздания народной экономики на основах природосообразия, здравомыслия и заветов Великомудрых Предков.
Мы разобрались с тем, что мешает организовывать жизнеспособные объединения из единомышленников и найдём способы решения этих препятствий.
К завершению встречи у нас образовался пошаговый алгоритм сбора группы соратников для организации народных предприятий с понятием – что и как делать.
Контакты организаторов +7 (950) 909-38-87, +7 (950) 903-00-40
Пришло время дела творить.
!!! Полная версия семинара доступна только участников семинара!!!

Быть добру!

#ОтветыНаВопросы #АлексейОрлов #СеминарВТуле #2022 #6Января
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5JyIVtArkkY
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