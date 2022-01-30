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Ищи тех, кто выше тебя! Протоиерей Андрей Ткачёв

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Ищи тех, кто выше тебя! Протоиерей Андрей Ткачёв.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1R5ue-NpELs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29450 6102
    Русофил 22 мин. назад

      Протоиерей Андрей Ткачёв
      (род. 30 декабря 1969, Львов)
      В 15-летнем возрасте поступил в Московское суворовское военное училище
      С 1992 по 1994 год учился (экстерном[3]) в Киевской духовной семинарии
      В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии. Был ведущим на всеукраинском православном телеканале «Киевская Русь».

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