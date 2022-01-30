Алексей Волков. 29 армия — неудачное начало
30-го августа 1942 года началась Ржевско-Сычевская операция. Утром на узлы сопротивления Карпово-Батюково и Волыново пошли бойцы и командиры 29 армии Калининского фронта. Им удалось продвинуться на несколько сот метров, но прорвать оборону противника они не смогли. Наступление быстро перешло в позиционные бои и уже 5-го августа по решению командующих фронтами Г.К. Жукова и И. С. Конева несколько дивизий 29 армии было передано 30-й армии в полосе которой наметился успех. О причинах неудачи рассказывает историк, участник поискового отряда «Победа» Алексей Волков.
Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.
Помочь: https://iremember.ru/help/
Следите за новостями проекта в Телеграм-канале https://t.me/rzhev42