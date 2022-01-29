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Начался каскад среднеазиатских транзитов. Далёкое эхо событий в Казахстане. Досым Сатпаев

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Что послужило главной причиной событий в Казахстане. Чьи интересы в итоге возобладали и почему. Как произошедшее скажется на обстановке во всей Средней Азии и где ждать следующих протестных вспышек. Выступление политолога Досыма Сатпаева на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

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#ДеньТВ #Казахстан #СредняяАзия #геополитика #Токаев #Назарбаев #элиты #Запад #Сатпаев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bXIUMcEqn24
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