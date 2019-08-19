«Каскад насильственных аннексий»: как США расширили свои границы в результате Крикской войны в XIX веке

205 лет назад подписанием мирного договора в форте Джексон завершилась Крикская война между США и группой индейцев племени крик, известной как Красные Палки. Американцы разгромили нелояльно настроенную к белым часть этого народа и аннексировали порядка 85 тыс. кв. км индейской территории. Победа над криками позволила командующему войсками США генералу Эндрю Джексону сконцентрировать свои силы на боевых действиях против британцев, которым он нанёс поражение в районе Нового Орлеана. Великобритания прекратила войну с американцами и пошла на ряд территориальных уступок. Став президентом Соединённых Штатов, Джексон изгнал с территорий к востоку от Миссисипи не только криков, но и индейские племена, сражавшиеся в этой войне на его стороне.

9 августа 1814 года в форте Джексон был подписан мирный договор, завершивший Крикскую войну между американской армией и группой индейцев племени крик, известной как Красные Палки. В соответствии с соглашением, около 85 тыс. кв. км крикских земель передавались правительству США и племени чероки, союзнику американцев в этой войне.

Белые колонизаторы

Индейцы, населявшие юго-восточные территории современных США, до прихода белых в Америку строили крупные города, возводили большие земляные архитектурные сооружения, занимались земледелием, изготавливали металлические изделия. Они создали сложное в социальном плане общество.

Как отметил в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, «проживавшие у северных берегов Мексиканского залива индейские народы были недалеки от создания собственной государственности, подобной той, которая была у жителей Центральной и Южной Америки».

«Однако на их естественное развитие повлияло появление в XVI веке белых колонизаторов, принёсших болезни, к которым у индейцев не было иммунитета. Кроме того, коренные американцы были втянуты в борьбу между различными европейскими государствами», — рассказал эксперт.

Колонисты и крики

Одним из наиболее могущественных индейских народов в регионе были крики (маскоги), проживавшие на территории современных американских штатов Оклахома, Алабама, Луизиана и Техас. В начале XVIII столетия крики вступили в противоборство с вторгшимися в их земли британскими поселенцами. Однако в мае 1718 года вождь криков Брим заявил, что его народ будет придерживаться нейтралитета в отношении всех европейских колонизаторов и не намерен занимать чью-либо сторону в возникающих конфликтах.

В течение нескольких десятилетий политика нейтралитета и добрососедства приносила крикам экономические бонусы. Они торговали с белыми поселенцами оленьей кожей и перенимали современные способы ведения сельского хозяйства. Между колонизаторами и индейцами заключались смешанные браки. Согласно крикским обычаям, дети принадлежали клану матери. Поэтому детей, рождённых от союзов белых торговцев или плантаторов с индианками, маскоги считали своими соплеменниками и старались воспитывать по индейским обычаям.

Равновесие в юго-восточной части североамериканского континента было нарушено в ходе Семилетней войны и Войны за независимость США. В ходе борьбы британцев с французами крики поддержали англичан, надеясь, что колониальная администрация защитит их от произвола со стороны колонистов. Во время Войны за независимость большая часть маскогов находилась на стороне британского короля, поскольку американские поселенцы постоянно пытались захватить их земли. Кроме того, крики сотрудничали с испанцами в борьбе с американцами.

В 1786 году маскоги выступили с оружием в руках против вторгшихся на их территорию белых поселенцев. Власти США инициировали переговоры, которые завершились в 1790-м подписанием Нью-Йоркского договора. Крики передали Соединённым Штатам значительную часть своих земель и вернули американским плантаторам беглых темнокожих рабов. В обмен на это власти США обязались признать суверенитет маскогов над оставшимися у них землями и выдворить с них белых поселенцев.

Первый президент США Джордж Вашингтон разработал план мирного сосуществования американцев с соседними индейскими народами. Соединённые Штаты уважали право на суверенитет так называемых цивилизованных племён, которые признавали частную собственность, жили в домах и занимались сельским хозяйством. Первым из таких народов стали как раз крики.

Вашингтон назначил Бенджамина Хокинса генеральным инспектором по делам индейцев. Тот поселился на границе, вёл переговоры с лидерами криков и создал плантацию, на которой учил маскогов новейшим аграрным технологиям. Ряд крикских вождей под влиянием Хокинса стали богатыми плантаторами. В начале XIX века индейцы уступили штату Джорджия большой земельный участок и разрешили проложить через свою территорию федеральную дорогу.

Англо-американская война и Текумсе

В 1768 году на территории современного штата Огайо в семье одного из лидеров индейского народа шауни родился мальчик по имени Текумсе. Его предки были выходцами из крикской аристократии, поэтому, повзрослев, он стал поддерживать с маскогами близкие отношения. Когда мальчику было всего шесть лет, его отца убили американские поселенцы, нарушившие условия мирного договора с индейцами. В подростковом возрасте Текумсе принимал участие в сражениях с солдатами армии США, а затем сменил погибшего старшего брата на посту военного вождя шауни.

Со временем Текумсе создал могущественное межплеменное объединение для защиты индейцев от американцев. В 1812 году, когда США напали на британские колонии в Канаде, вождь заключил союз с англичанами. За свои победы он был произведён в бригадные генералы армии Великобритании.

«Британцы умело интриговали и смогли привлечь индейцев на свою сторону. Американцы в целом относились к индейцам плохо, уже тогда исповедуя принцип, который позже сформулирует генерал Филип Шеридан, — «хороший индеец — мёртвый индеец», — рассказал в комментарии RT историк и писатель Алексей Стёпкин.

Отряды Текумсе сыграли решающую роль при взятии Детройта и в ряде других сражений. Однако в 1813 году сменилось командование британской армии в Канаде, и английские офицеры стали нерешительными и осторожными. В ходе одного из сражений британцы бежали с поля боя, оставив индейцев один на один с американцами. Текумсе был убит.

Крикская война

В то время против американцев действовала фракция маскогов, выступавшая за восстановление старых индейских традиций. Она получила прозвище Красные Палки из-за традиции окрашивать боевые палицы красной краской, символизирующей войну.

Крикские традиционалисты были возмущены, что американские колонисты вторгаются на земли племени и захватывают их. Недовольство у них вызывала и соглашательская позиция части соплеменников, которые ради мира с США были готовы идти на любые уступки и отказывались от маскогских обычаев. Боевые отряды Красных Палок время от времени присоединялись к войскам Текумсе.

Осенью 1813 года внутренние трения среди криков переросли в гражданскую войну. Жители проамериканских и антиамериканских селений совершали набеги друг на друга. Некоторое время конфликт носил преимущественно внутриплеменной характер. В ходе боевых действий было убито всего несколько белых поселенцев, захвативших индейские земли.

27 июля 1813 года американские власти отправили отряд солдат под командованием полковника Джеймса Коллера для уничтожения группы Красных Палок, отправившейся за боеприпасами в испанские колонии во Флориде. Военные атаковали криков в районе бухты Бёрнт Корн, индейцы отступили. Но когда американцы приступили к разграблению сопровождаемого ими груза, маскоги вернулись и разгромили отряд армии США.

30 августа Красные Палки атаковали форт Мимс, где убили и взяли в плен около 500 метисов, белых поселенцев и своих соплеменников, лояльных США. Атаки индейцев на американские крепости посеяли панику в Соединённых Штатах. Власти бросили против Красных Палок армию и ополчение Джорджии, Южной Каролины и Теннеси под командованием местного политика Эндрю Джексона, а также отряды союзных индейцев чероки и оставшихся на стороне американцев криков.

Силы Красных Палок насчитывали около 4 тыс. воинов, располагавших всего 1 тыс. ружей. Самый крупный отряд, собранный ими за время войны, насчитывал примерно 1,3 тыс. индейцев.

Основные бои развернулись в районе реки Теннесси. Ещё в ноябре 1813 года войска Джексона уничтожили группу Красных Палок вместе с женщинами и детьми в битве при Таллушатчи. Получив подкрепление из солдат регулярной армии, он начал продвигаться на территорию, контролируемую индейцами.

27 марта 1814 года отряд Джексона численностью около 3,5 тыс. человек, усиленный артиллерией, атаковал крикское селение, в котором находились около 1 тыс. воинов Красных Палок. Порядка 800 индейских бойцов были убиты, остальные отошли во Флориду, унеся с собой раненого вождя Менаву.

Другой вождь Красных Палок, метис Уильям Уизерфорд (Красный Орёл), решил, что сопротивляться бесполезно, и капитулировал.

9 августа 1814 года в форте Джексон был подписан мирный договор. В результате власти США отняли земли как у Красных Палок, так и у тех криков, которые воевали на стороне Соединённых Штатов.

Воспользовавшись тем, что крики больше не представляют угрозы для США, Джексон направил свои войска против британцев, находившихся в районе Нового Орлеана, и разбил их. В феврале 1815 года Великобритания прекратила боевые действия против Соединённых Штатов в Северной Америке. Лондон был вынужден пойти на ряд территориальных уступок американцам.

Благодаря победам над криками и британцами, Джексон стал популярной политической фигурой. Он занял пост сенатора от штата Теннесси и получил должность военного губернатора Флориды. А в 1829 году был выбран президентом США.

При этом Джексон отказался от гарантий, которые Вашингтон дал цивилизованным индейским племенам. По его инициативе конгресс США принял закон о выселении индейцев.

В засушливые районы к западу от Миссисипи были изгнаны не только крики и другие цивилизованные индейские народы, но и чероки, воевавшие под командованием Джексона. В ходе депортации, получившей название «дорога слёз», от болезней и лишений погибли тысячи индейцев.

Как отмечает Андрей Кошкин, «в XIX веке территория США расширилась в несколько раз за счёт каскада насильственных аннексий».

«Это был натуральный грабёж и геноцид. Территории отбирались как у коренного населения, так и у соседних государств, в частности у Мексики. Мнение жителей этих земель Вашингтон не интересовало. Их ставили перед фактом, что теперь это территория США, а тех, кто возмущался, уничтожали или загоняли в резервации», — отметил эксперт.

По словам Кошкина, «временами это делалось под лозунгом защиты цивилизации и демократии, но в действительности американцев интересовали лишь золото и плодородные земли».