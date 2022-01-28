Международный детский центр «Артек» — место для талантливых, креативных, смышлёных, творческих и просто мастеров на все руки. И детский сад центра не исключение. Его сотрудники решили, что зимний праздник – это не обязательно Новый год или Рождество, и устроили утренник «Сказки зимнего леса». При этом перед воспитанниками детского сада «Артека» стояла двойная задача: приготовить представление и провести его.

Необычно то, что ребята старшей группы делали этот праздник сами, под руководством своих воспитателей. Дети смогли проявить свои творческие навыки и лидерские качества, с ранних лет отрабатывая действия в команде. И у ребят действительно получилось на славу: они сами подготовили декорации к утреннику, украсили актовый зал, где потом исполняли песни, танцевали, наряжались в костюмы.

Детский сад в «Артеке» отличается от тех, к которым многие привыкли. Здесь разрешают рисовать на стенах и это даже приветствуется. При входе в сад можно увидеть яркие картины времён года и артековские пейзажи: кораблики на фоне крымского побережья, заснеженный лес, паровоз, везущий детей в лагерь. Всё это сделано руками малышей и учеников артековской школы, ведь в общеобразовательном комплексе детского центра реализуется творческая программа «Рисующая школа». Дошкольники занимаются в изо-студии, а потом оставляют своё творчество на долгие годы на стенах учебного заведения. Дети гордятся тем, что на стенах зданий легендарного «Артека» сохранится часть их творчества.

Так как это особенное место, то отличается от обычного детского сада здесь всё, вплоть до питания. Детишек кормят четыре раза в день здоровой пищей, чтобы они с малых лет приучались к правильному питанию, росли крепкими и сильными. Технологи комбината питания, ответственного за вкусную еду, и диетологи составили сбалансированный рацион. Меню цикличное и разнообразное. В один из дней детям дают манную кашу на завтрак, пюре с рыбой и рассольник на обед, салат и блинчики с повидлом на полдник. В другой дети завтракают сырниками, обедают борщом, макаронами с гуляшом, салатом. Стоит отметить, что на обед у детсадовцев всегда есть рыба или мясо, ведь в таком возрасте для укрепления мышц важно есть много белковой пищи.

Комбинат питания не только ежедневно кормит ребят вкусными блюдами, но и делает сюрпризы. Например, на Новый год воспитанники детского сада «Артека» стали первыми в списке, кто получил мешки со сладкими подарками, подготовленными комбинатом. Но только тсс! Пусть ребята верят в сказку и думают, что это был Дед Мороз.