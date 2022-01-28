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Откуда такие массы песка в пустынях? Ответ дан!?

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Интересная гипотеза об образовании пустынь.

Из аннотации.

Основная тема сегодняшнего фильма – это моя новая и, с моей точки зрения, реалистичная гипотеза относительно быстрого образования огромных масс песка и глины.

В этом фильме также дано объяснение происхождения оплавленных камней на поверхности нашей планеты.

К тому же показана рабочая версия механизма происхождения древних таинственных дорог с углублениями по бокам в Италии, Греции и других странах Средиземноморья.

И как бонус, представлена версия того, где древние строители мегалитических сооружений могли брать цемент, например, для тех же пирамид в Египте и того, как они могли резать огромные блоки скальных пород, например, в том же Мачу-Пикчу в Андах.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5893985.html
Метки: Африка, Гипотеза, катастрофа, космос, планета, физика
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