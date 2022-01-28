Откуда такие массы песка в пустынях? Ответ дан!?
Из аннотации.
Основная тема сегодняшнего фильма – это моя новая и, с моей точки зрения, реалистичная гипотеза относительно быстрого образования огромных масс песка и глины.
В этом фильме также дано объяснение происхождения оплавленных камней на поверхности нашей планеты.
К тому же показана рабочая версия механизма происхождения древних таинственных дорог с углублениями по бокам в Италии, Греции и других странах Средиземноморья.
И как бонус, представлена версия того, где древние строители мегалитических сооружений могли брать цемент, например, для тех же пирамид в Египте и того, как они могли резать огромные блоки скальных пород, например, в том же Мачу-Пикчу в Андах.
***