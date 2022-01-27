Вряд ли кто возразит, что эстетические закономерности, широко встречающиеся в живой природе, необъяснимы с позиции «функциональной оптимальности» живых существ.

Завесу над несколько неожиданной ролью красоты приоткрывает крупнейший биолог и энтомолог А.А.Любищев (1890-1972), применявший – NB! – математику в своих исследованиях. Но сначала – общие соображения.

Расхожий лозунг и крутая реплика одного персонажа романа Ф . М.Достоевского «Идиот» (1868) звучит на всех углах и чуть ли не в детских садах для дружно сидящих на горшках…. Не идиотская ли эта декларация и что за «красивый» такой всеспасительный круг?



Если взять роскошный и пышный павлиний хвост, то, казалось бы, он – лишняя обуза, абсолютно бесполезная в его существовании. Да и от хищников труднее спасаться…

По Дарвину, такой хвост не мог бы эволюционно появиться, поскольку он бы мешал выживанию данного вида, и потому отметался бы естественным отбором.



Сам густобородый основатель грандиозного учения о необратимом развитии (1809-82) предположил, что причиной появления красочного хвоста павлина и множества иных признаков эстетического свойства, встречающихся в природе, является половой подбор.



Мол, яркие краски и правильные формы вызывают повышенный интерес у особей другого пола и поэтому их обладатели имеют больше шансов оставить потомство.

Но здесь одна загвоздка подменяется другой, столь же неразрешимой дарвиновской теорией: откуда у живых существ появляется эстетическое чувство? Ведь оно не меньший нонсенс для дарвинизма, чем хвост павлина.



В самом деле, поскольку это чувство способствует возникновению атрибутов типа развесистого хвоста, то оно мешает существованию вида и, следовательно, – по неумолимой логике дарвинизма – должно быть на корню уничтожено всё тем же естественным отбором. Или последний – ахинея (nonsense) и только путает карты?..

Показательно, что не менее плачевны дела и у современной науки. Она проходит мимо яркой окраски цветов, особенно у покрытосеменных растений, пения птиц в весеннем лесу, геометрически правильных форм строения живого, среди которых первенствует… «золотое сечение» (ЗС).



Оно давно найдено в морфологии растений и животных, птиц и человека, в строении глаза, в расположении космических объектов, в биоритмах головного мозга и в электрокардиограмме. Словом, пронизывая все «этажи» мироздания, ЗС наделено глубоким онтологическим смыслом.



Но к пониманию этой тайны нынешняя материалистически ориентированная наука так и не приблизилась Единственное, что она смогла сделать, – это засвидетельствовать о своей полнейшей несостоятельности в объяснении эстетических закономерностей мироустройства.

Причина – в сугубо апостериорном подходе – от опыта к истолкованию. Притом, доминируют дифференциальные уравнения, выстраивающие однобокое «дифурное» мышление. Но ЗС не втискивается ни в одно из них, являя собой нечто заданное и независимое…



А такие данности требуют расширения кругозора и охвата полной – духовно-материальной реальности.

Таким и был наш «русский Леонардо» П.Флоренский (1882-1937) – физик, математик, религиозный философ и богослов, назвавший ЗС «априорным онтологическим законом природы» («У водоразделов мысли»).

Академик же Любищев в 1925 г. констатировал признание современной биологии в невозможности объяснения эстетического принципа организации живой материи с позиции «функциональной оптимальности» организмов.



Вслед за Кеплером, он считал гармонию «реальным формообразующим фактором» и показал в своих исследованиях, что морфологические структуры биологических объектов «лишь иногда и отчасти определяются выполняемыми функциями, а в более общем случае подчиняются некоторым математическим законам гармонии ( ! ).



В многообразии форм есть своя, не зависимая от функции, упорядоченность». Напрашивается утверждать, что эстетически правильные формы в строении живых существ, каковые, в частности, выражены «золотой пропорцией» (ЗП = ЗС), абсолютно бесполезны в плане повышения жизнеспособности организмов.

Но это – скоропалительное и поверхностное суждение. Если «бесполезная эстетика», обступающая нас, подрывает дарвиновскую концепцию видообразования, то надо идти другим и более верным путём.

В капитальной книге В.Д. Цветкова «Сердце, золотое сечение и симметрия» (Пущино, 1996) показана ключевая роль ЗС в оптимизации работы нашего главного «насоса». Замечательное «сечение» неразрывно с пятерной симметрией, запрещённой в кристаллах и специфичной только для живого.



Воспользуемся ею в качестве «нити Ариадны», протянутой от причины к следствию – если под первой подразумевать, например, математически расписанную идею, а под вторым – её воплощение в виде наблюдаемой «золотой» архитектоники (греч. «строительное искусство». Подробнее – БМВ. «Откровения принципа Кюри» (2022, trinitas.ru)

Обратим внимание на двойственную рецепцию ЗП уже при первом знакомстве с нею: (1) по-школьному, исходя и канонической записи – «целое так относится к большей части…» и (2) по многим зримым её образчикам в шедеврах искусства, представителях фауны и флоры…



То есть, с одной стороны, как бы рационально-аналитическое, а с другой, – образно-эстетическое

Эта «двуликость» остаётся – притом, с далеко идущими последствиями – при развёртке ЗП до бесконечности в обе стороны.



Сразу выявляется фундаментальный настрой универсума на целостность – трансцендентное и не от мира сего начало, тождественное… Духу Библии. Им, как рабочим инструментом, и сотворено всё сущее.



Пять раз бытописатель повторяет «И увидел Бог, что это хорошо», а в шестой – «хорошо весьма» (Быт.1) В английской Библии (Holy Scriptures) стоит good –хорошо, благо, добро и …удачный. Что же имел в виду Моисей под интригующей оценкой, обронённой Богом? Или он просто цитировал Его?

«Мои мысли выше мыслей ваших» (Ис.55:9), «… и слово Моё, которое исходит из уст Моих…исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (11)

Бог творит совершенное, совмещающее в себе скрытую целостность и видимую красоту. Первая определяет смысл и цель создаваемого – как «то, ради чего» (Аристотель), а вторая…удовлетворяет взыскательного наблюдателя – кстати, вспомним антропный принцип.



Несмотря на кажущуюся автономность и самодостаточность целостной вещи, нельзя не учитывать её связи с окружением – что эффективно реализуется для любого организма, становящегося подлинно целым только при встраивании в превосходящую целостность общего биоценоза.

Замечательно, что это прекрасно иллюстрируется бесконечной ЗП: каждый её член, являясь частью вышестоящего целого, также выступает и… промежуточным целым, содержащим беспредельное количество составляющих…



Тем самым, наглядно эксплицируется новаторское (и пугавшее многих) положение Кантора о равенстве части целому в бесконечном множестве.

Итак, Господь одарил нас изумительной способностью восхищаться красотой Его творения и благодарить за столь чудесный и красочный мир. А при случае – поразмышлять и о стоящей за этим великолепием целостности.



Такой переход, однако, едва ли уместен при восприятии шедевров искусства – разве что стоит лишний раз отметить (для несведущих, особенно, искусствоведов) их «золотой» изоморфизм с устройством бытия.

Говоря строго логически, красота является достаточным условием целостности, поскольку из первой следует «автоматически» вторая, но не есть необходимое – когда бы вторая влекла за собой и первую.



Целостный дождевой червяк едва ли красив; и законно, что обольстил первую пару именно неэстетичный змей, который стал «проклят пред всеми… обречён «ходить на чреве своём… и питаться прахом…» (Быт.3:14)

Мирообразующая «золотая» целостность («Божественная», по К. Краузе; детали – в кн. Г.Б.Сизовой «Философия КК», 2006, СПб) выступает на первый план. Прискорбный вывод заключается в констатации её неукоснительного разрушения – вследствие вторжения сплошь инородного и лишнего – сенсационных изобретений (с виду завораживающих, но… с деструктивным сопутствием), технических инноваций и т.д.



Звучит ошеломляюще…Неспроста, в некоторых верованиях проповедуется как раз недеяние – воздержание от любых действий, идущих вразрез с естественным ходом и положением вещей…

Вследствие несоблюдения данной заповеди, мироздание теряет устойчивость, шатается и вот-вот …обрушится. Но всезнающий Создатель, конечно, предвидел подобный тупик цивилизации вкупе с её хвалёным научно-техническим прогрессом.



Он и восстановит исходную гармоничную целостность в надлежащий момент и в новой грядущей системе вещей.

Таково подлинное спасение – и ойкумены, и каждого из нас, если мы с готовностью и верой принимаем великий замысел Творца. Только ему подвластно столь всеохватывающее мероприятие вне… границ и расстояний…

Осознание его масштаба доступно только духовно продвинутым и… целостным – кто и обладает, очевидно, внутренней красотой, каковую, возможно, и подразумевал именитый мастер пера и…член-корреспондент Петербургской АН.

Если таково скрытое понимание верного «спасения», то изложенное выше… будем считать не изложенным…

В порядке шутки.

Как-то ночью Чернышевский позвонил по телефону Достоевскому. «Федя, это Коля, позволь – за дружеским советом. Мне предстоит первая брачная ночь, что делать, что делать?» «Колян, и ради такой лабуды ты выдернул меня из постели! Посмотри на часы… Спроси об этом у дворника, а лучше – у Рахметова или Веры Павловны…» .



А наутро, бормоча «что делать, что делать» и кляня одноимённый литературный опус, раздражённый Фёдор Михайлович засел писать… «Идиота».

Возможно, по запарке и раздосадованный прерванной ночью («раздолбаем и долбанутым коллегой по цеху, чокнутым от своих соцутопий!») наш мэтр, и вложил в уста своего героя туманный афоризм, увы, регулярно и бессознательно повторяемый, кому не лень, и поныне

А злополучный ночной инцидент вполне стыкуется с историческими датами…

Быстров М.В.



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