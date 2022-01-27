Про боевые заслуги в Афганистане. Вспоминает Владимир Важенин
Как известно, награды героям на любой войне вручают за отдельные подвиги, по совокупности или иным макаром: например, случайно или к очередному славному юбилею. В этом небольшом фрагменте видеоинтервью бортового техника и воздушного стрелка вертолёта Ми-8МТ речь пойдёт об одной неизвестной специальной операции, в которой довелось принимать участие Владимиру Важенину в самом конце Афганской войны. Как водится в таких случаях, задание командования было выполнено точно и в срок, а старший лейтенант Важенин по итогам именно этой операции был представлен к медали «За боевые заслуги».
Не вполне обычный и, безусловно, рискованный вылет обошёлся без единого выстрела. Даже в лампочку из пистолета Макарова — и то ни разу не выстрелили. Однако, я уверен — спустя годы, лётчики и десантники не раз вспоминали ту тревожную ночь и умелые, инициативные и смелые действия своих товарищей, сопряженные с риском для жизни. Вряд ли они сами характеризовали сложившуюся ситуацию в ключе, характерном для официальных реляций — для участников событий это был один из многих эпизодов войны, зачастую никак не отражённых в наградных документах…
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