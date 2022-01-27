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Михаил Лукин. Судьба генерала. Секретные материалы

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В мае 1945-го специальный самолёт доставил в Москву советских генералов, освобожденных из немецкого плена войсками союзников. Суровый приказ №270 объявлял всех сдавшихся в плен командиров злостными дезертирами, а потому вернувшихся военных сразу же отвезли в один из подмосковных санаториев – спецобъект НКВД, для доскональной проверки обстоятельств пленения. Проверку проводили следователи СМЕРШ. Многих из числа этих военнопленных вскоре расстреляют, другие получат тюремные сроки. Но такая участь ждала не всех. Через полгода после начала проверки генерала Михаила Фёдоровича Лукина выпустят на свободу и восстановят в звании. Несмотря на 4 года, проведённые в немецком плену. Несмотря на то, что у НКВД были свидетельства очень лояльного отношения немцев к этому заключенному. Известно также, что немцы готовили его на роль, которая впоследствии будет передана генералу Власову, а деталями вербовки Лукина интересовался сам Гитлер. И всё-таки его освободят по личному распоряжению Сталина. Чем Михаил Федорович Лукин заслужил такое особое отношение? И почему, невзирая на компрометирующие Лукина материалы, Сталин поверил этому генералу? Смотрите в очередном выпуске программы “Секретные материалы с Андреем Луговым”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3BChna4JINQ
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