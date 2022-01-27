Минобороны запустило мультимедийный раздел о блокаде Ленинграда
27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В 78-ю годовщину освобождения города Минобороны РФ открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон», посвящённый подвигам ленинградцев-добровольцев в годы Великой Отечественной войны.
Во время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление фашистам. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт.
«К сентябрю 1941 года около 135 тыс. ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии», — говорится в материалах.
В мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО (журналы боевых действий, карты). Опубликованы и документы по стратегической операции «Искра», успешное завершение которой стало переломным моментом в битве за город — советские войска прорвали блокаду. Также на сайте размещены наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы.
Накануне в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины. Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.
По материалам сайта Минобороны РФ, RT, «Известий»
Письмо в блокадный Ленинград.
Утор. День начался.
Все куда-то бегут, спешат.
Вечер. И мысли окатят меня.
Пишу письмо в блокадный Ленинград.
Пишу из далёкого будущего,
Тебе – стальной человек!
Пускай ты вскоре забудешь меня,
Тебя не забудут во век!
Пишу из-под мирного неба,
Слова свои перебирая,
Ты знаешь, как сложно, как грустно
Писать о тебе вспоминая?
Я знаю, письмо ты читаешь,
В холодной и серой квартире,
Голодный, больной и сонный,
Но верящий в мир во всём мире!
Ты сильный, хочу я сказать,
Ты сможешь! Дыши! Живи!
Нет, рано тебе умирать
Огонь, сильнее гори!
Нельзя тебе замерзать,
Бумага как уголь грей!
И будь самым жирным (не вкусный)
Последний из кожи ремень.
Помочь я тебе не могу, Как жаль… Но могу согреть. На Ладожском берегу, Врага здесь не видно впредь!
Твой город – город герой,
А ты его грозный страж,
Живи, я тебя молю! Сегодня, завтра, сейчас!
Под градом огня в зимний вечер,
Живи, я прошу опять! Да… Голод утолить нечем,
Как будто в желудок картечью,
Наводкой прямой прямо в печень – Число – сто двадцать пять…
Живи до расцвета города,
Живи до конца всех зим!
Живи, когда тебе холодно! Не умирай молодым…
А у нас утро. У нас день начался.
Все куда-то бегут, спешат.
Мы не забудем тебя – Ленинградец!
И твой стальной Ленинград!
Спасибо автору за такие пронзительные стихи.
Вы меня шoкирoвали вместе с автoрoм.
Этo cверхцинизм плoхo прикрытый наивнocтью.
Даже меня циника передёрнулo
Обоснуй.
А впрочем не стоит.
Ты же “шоколадом” в “то”, голодное время, – питался.Поэтому тебе не понять.
И…,оставь свои изторические изыскания для более искушённых чем ты,- в цинизме.
ПС и это не я с автором