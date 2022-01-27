27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В 78-ю годовщину освобождения города Минобороны РФ открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон», посвящённый подвигам ленинградцев-добровольцев в годы Великой Отечественной войны.

Во время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление фашистам. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт.

«К сентябрю 1941 года около 135 тыс. ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии», — говорится в материалах.

В мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО (журналы боевых действий, карты). Опубликованы и документы по стратегической операции «Искра», успешное завершение которой стало переломным моментом в битве за город — советские войска прорвали блокаду. Также на сайте размещены наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы.

Накануне в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины. Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.

По материалам сайта Минобороны РФ, RT, «Известий»