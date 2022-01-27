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Минобороны запустило мультимедийный раздел о блокаде Ленинграда

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Минобороны запустило мультимедийный раздел о блокаде Ленинграда

27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В 78-ю годовщину освобождения города Минобороны РФ открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон», посвящённый подвигам ленинградцев-добровольцев в годы Великой Отечественной войны.

Во время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление фашистам. Несколько сотен тысяч горожан отправились добровольцами на фронт.

«К сентябрю 1941 года около 135 тыс. ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии», — говорится в материалах.

В мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО (журналы боевых действий, карты). Опубликованы и документы по стратегической операции «Искра», успешное завершение которой стало переломным моментом в битве за город — советские войска прорвали блокаду. Также на сайте размещены наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы.

Накануне в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины. Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.

По материалам сайта Минобороны РФ, RT, «Известий»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minoborony_zapustilo_multimedijnyj_razdel_o_blokade_leningrada_450.htm
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1514 1494
    Виктор час назад

      Письмо в блокадный Ленинград.

      Утор. День начался.
      Все куда-то бегут, спешат.
      Вечер. И мысли окатят меня.
      Пишу письмо в блокадный Ленинград.

      Пишу из далёкого будущего,
      Тебе – стальной человек!
      Пускай ты вскоре забудешь меня,
      Тебя не забудут во век!

      Пишу из-под мирного неба,
      Слова свои перебирая,
      Ты знаешь, как сложно, как грустно
      Писать о тебе вспоминая?

      Я знаю, письмо ты читаешь,
      В холодной и серой квартире,
      Голодный, больной и сонный,
      Но верящий в мир во всём мире!

      Ты сильный, хочу я сказать,
      Ты сможешь! Дыши! Живи!
      Нет, рано тебе умирать
      Огонь, сильнее гори!
      Нельзя тебе замерзать,
      Бумага как уголь грей!
      И будь самым жирным (не вкусный)
      Последний из кожи ремень.

      Помочь я тебе не могу, Как жаль… Но могу согреть. На Ладожском берегу, Врага здесь не видно впредь!

      Твой город – город герой,
      А ты его грозный страж,
      Живи, я тебя молю! Сегодня, завтра, сейчас!

      Под градом огня в зимний вечер,
      Живи, я прошу опять! Да… Голод утолить нечем,
      Как будто в желудок картечью,
      Наводкой прямой прямо в печень – Число – сто двадцать пять…

      Живи до расцвета города,
      Живи до конца всех зим!
      Живи, когда тебе холодно! Не умирай молодым…

      А у нас утро. У нас день начался.
      Все куда-то бегут, спешат.
      Мы не забудем тебя – Ленинградец!
      И твой стальной Ленинград!

      Спасибо автору за такие пронзительные стихи.

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