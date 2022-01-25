Проект реестра традиционных ценностей
Выдержки из проекта https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967 реестра традиционных ценностей, который формируется в рамках вынесенного на общественное обсуждение Минкультом законопроекта "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"
Перечень традиционных ценностей
жизнь
достоинство
права и свободы человека
патриотизм
гражданственность
служение Отечеству
ответственность за судьбу Отечества
высокие нравственные идеалы
крепкая семья
созидательный труд
приоритет духовного над материальным
гуманизм
милосердие
справедливость
коллективизм
взаимопомощь
взаимоуважение
историческая память
преемственность поколений
единство народов России
Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей
культ эгоизма
культ вседозволенности
культ безнравственности
отрицание идеалов патриотизма
отрицание идеалов служения Отечеству
отрицание идеалов продолжения рода
отрицание идеалов созидательного труда
отрицание идеалов позитивного вклада
России в мировую историю
отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру
Источники угроз традиционным ценностям
деятельность экстремистских организаций
деятельность террористических организаций
действия США
действия союзников США
действия транснациональных корпораций
действия иностранных некоммерческих организаций
реформы в области образования, проводимые без учета традиций
реформы в области науки, проводимые без учета традиций
реформы в области культуры, проводимые без учета традиций
реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций
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Негативный сценарий развития событий
Сформированы:
условия для саморазрушения общества
негативное отношение к воинской службе
негативное отношение к государственной деятельности в целом
условия для межнациональных конфликтов
условия для межконфессиональных конфликтов
Ослаблены:
государствообразующий русский народ
дружеские связи
семейные связи
иные социальные связи
общероссийская гражданская идентичность
единство многонационального народа РФ
Подорваны:
основы российской государственности
основы российской самобытности
доверие к институтам государства
доверие к правоохранительным органам
доверие к системе образования
нравственное здоровье людей
Обесценены и дискредитированы:
идея служения Отечеству
идея созидательного труда
Разрушены и искажены:
историческая память
историческая правда
система ценностно-смысловых координат русского языка
Усилены:
социокультурный разрыв
социальное неравенство
Успешно внедрены и распространяются:
деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства
антиобщественные стереотипы поведения
аморальный образ жизни
вседозволенность
насилие
Растет употребление:
алкоголя
наркотиков
https://vott.ru/entry/601988
Иронично, но из текста получается, что Министерство Культуры РФ и ряд других государственных институтов последовально занимаются разрушением традиционных ценностей в стране.