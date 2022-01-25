Крах половой жизни в США и Канаде. Рассказывает Алекс Брежнев
Алекс Брежнев – автор популярного блога о реалиях жизни в США. В нашей передаче он расскажет эксклюзивную информацию, основанную на почти двадцатилетнем опыте, о том, как на самом деле живут эмигранты в США и Канаде.
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/574
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/575
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #АлексБрежнев #АмерикаНаизнанку #Америка #США #эмиграция #эмиграциявСША #Канада #эмиграциявКанаду #жизньвСША #ДеньТВ
Раньше была газета “двое”. Все в поезде читали. Видимо у всех с этим делом проблемы были. Эту тему Айва любила. Чувствовался опыт у нее. А меня ютуб не пускает посмотреть. Возраст не тот.