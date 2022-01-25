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Крах половой жизни в США и Канаде. Рассказывает Алекс Брежнев

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Алекс Брежнев – автор популярного блога о реалиях жизни в США. В нашей передаче он расскажет эксклюзивную информацию, основанную на почти двадцатилетнем опыте, о том, как на самом деле живут эмигранты в США и Канаде.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6CVuYqir2Q
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8604 6324
    чужой три часа назад

      Раньше была газета “двое”. Все в поезде читали. Видимо у всех с этим делом проблемы были. Эту тему Айва любила. Чувствовался опыт у нее. А меня ютуб не пускает посмотреть. Возраст не тот.

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