Эра перехода. Элиты выбрали путь в будущее: что им помешает? Андрей Фурсов
“Мир, который мы покидаем, мир в который мы вступаем и мир между ними” – доклад Андрея Ильича Фурсова на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».
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