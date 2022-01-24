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Эра перехода. Элиты выбрали путь в будущее: что им помешает? Андрей Фурсов

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“Мир, который мы покидаем, мир в который мы вступаем и мир между ними” – доклад Андрея Ильича Фурсова на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

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Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://t.me/s/govoritfursov
Андрей Фурсов. Все записи 2022-2021 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP

#ДеньТВ #Фурсов #история #геополитика #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFRsvJXgph0
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