Титановый рубеж. В Сибири запущен уникальный комбинат
Самые интересные новости, как известно, не кричат о себе, не привлекают излишнего внимания и доступны лишь специалистам. Однако зачастую именно в них содержатся важные и увлекательные истории. Такой стала новость об открытии в Сибири Туганского горно-обогатительного комбината. Всего лишь один новый объект на карте переворачивает сложившуюся со времён СССР схему, в которую вплетена Украина, Казахстан, судьба мировой авиации и даже компания Spaсe X. Каким образом – расскажем в этом выпуске.
«Гиперзвуковые подснежники»: https://youtu.be/Jz3UVockyDI
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