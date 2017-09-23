Титановые санкции
14:36. 23 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Боинг» и «Аэробус» устроят России жесткую посадку
Западные авиакомпании могут прекратить обслуживание своих самолетов в РФ
Боинг-767−300 (Boeing-767−300) авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии»
Андрей Полунин
Материал комментируют:
Олег Смирнов
Россия, возможно, стоит на пороге «титановой войны» с США. Именно ограничение поставок титана — важнейшего конструкционного материала в авиа- и ракетостроении — может стать одной из контрмер Москвы в ответ на очередные санкции Вашингтона. В частности, об этом заявлял член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.
Если Кремль решится на этот шаг, удар по Америке получится по-настоящему болезненным. Потому что в этом случае контракты The Boeing Company — одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — будут поставлены под угрозу срыва.
Boeing получает из России 35% титана для гражданских самолетов, держит в нашей стране крупнейший за пределами США инженерный центр и строит второй завод по обработке титановых заготовок. Стоимость программ закупок компании в России достигает $ 27 млрд.
Еще в 2009 году Boeing и российское «ВСМПО-Ависма» открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). В июле 2014-го на авиашоу в Фарнборо компания Boeing и «ВСМПО-Ависма» продлили долгосрочный контракт на поставку готовых титановых изделий, в том числе титанового проката, заготовок, плит и штамповок из России, до 2022 года. А в августе 2015-го Boeing сообщил, что «ВСМПО-Ависма» стала ключевым поставщиком титановых штамповок для нового композитного крыла 777Х.
С европейским Airbus картина аналогичная: он на 60% зависит от российского титана. Скажем, самолет А380 почти весь сделан из уральского титана.
Как признал в интервью «Российской газете» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, «когда тема санкций только начинала озвучиваться, занервничали не мы, а американцы: ведение с нашей стороны ограничений на поставку титана было бы чревато приостановкой многих авиационных проектов в США».
«Мы этого не сделали», — подчеркнул Кравченко. Но, с другой стороны, мы поначалу не ответили и на высылку из США 35 российских дипломатов, потому что надеялись на нормализацию отношений с администрацией Дональда Трампа. А недавно, когда надежды рухнули, выслали разом 755 сотрудников американской дипмиссии. Почему бы не предположить, что МИД РФ, который сейчас прорабатывает комплекс контрмер, пересмотрит позицию и по титановым поставкам?
Другое дело, в ответ Boeing и Airbus могут прекратить обслуживание самолетов, которые они поставили в Россию. По независимым оценкам, год назад перевозчики РФ эксплуатировали 491 иностранный самолет, а на начало июля 2017 года их число выросло до 570 машин. Этот парк обеспечивает более 90% пассажирских авиаперевозок в стране. И если иностранные авиапроизводителя объявят России бойкот, они тем самым подрежут нам крылья.
Можем ли мы ударить по Америке титаном, какими будут последствия этого для российской гражданской авиации?
— Мы не сможем пойти на ограничение поставок титана в США, — уверен заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. — Потому что ответной мерой действительно будет прекращение обслуживания Boeing и Airbus российского парка самолетов. В результате Россия разом лишится воздушного транспорта.
Наше гражданское самолетостроение, напомню, разрушалось на протяжении 25 лет. Сейчас практически все пассажирские авиаперевозки в РФ осуществляются машинами иностранного производства. Львиная доля этого объема приходится как раз на Boeing и Airbus. Именно поэтому, на мой взгляд, «титановая война» для России — шаг поистине катастрофический.
«СП»: — Почему мы не можем эксплуатировать те же «Боинги» самостоятельно?
— Проблема в том, что самолеты требуют соответствующих горюче-смазочных материалов, регламентной замены узлов, запчастей для ремонта. Мы все это закупаем на Западе — за большие, замечу, деньги. Мы даже смазочные авиационные материалы давно перестали производить, даже авиационный бензин мы — в прошлом великая самолетостроительная держава — закупаем за рубежом!
Если все это разом исчезнет, как мы сможем эксплуатировать иностранную авиатехнику? Там более, в авиации мелочей не бывает, и цена несвоевременного или некачественного техобслуживания — сотни жизней пассажиров.
Я считаю, в такой ситуации рыпаться с поставками титана не надо. Нам надо летать на Boeing и Airbus до тех пор, пока мы не запустим в серию отечественный лайнер МС-21, не поставим на крыло Sukhoi Superjet 100 и Ил-114. Только тогда мы получим шанс поиграть мускулами, и попытаться щелкнуть по носу Boeing и Airbus.
«СП»: — Что будет, если зарубежные авиастроители все-таки останутся без российского титана?
— На мой взгляд, катастрофы не случится. Титановую губку и качественные штамповки делают не только в России, но и в Японии, Европе, и даже в Китае. Тот же Boeing сменит поставщика титана, плюс, возможно, несколько поднимет цены на свои машины, поскольку ему придется скорректировать производственные планы — этим все и кончится.
«СП»: — Если все же Boeing и Airbus попытаются нас бойкотировать, мы можем ударными темпами восстановить отечественное гражданское самолетостроение?
— Нет, не можем. Просто потому, что это высокотехнологичная инновационная отрасль. И наше отставание в ней за короткий срок не наверстать. Разрушать ее, напомню, начал еще Егор Гайдар. Будучи премьером, он заявил, что гражданское самолетостроение — это слишком затратное дело для российской экономики, и что он лично договорился с корпорацией Boeing о поставках любого количества самолетов любого типа.
Результаты этой политики мы пожинаем сейчас. В 1991 году у нас в гражданской авиации было 35 тысяч летательных аппаратов, и ни одной машины иностранного производства. Причем перевозили они около 140 миллионов человек в год — показатель, который и сегодня выглядит фантастическим. Но с тех пор отрасль, повторюсь, сильнейшим образом деградировала. И, конечно, никакую «титановую войну» она не выдержит.
Источник
Западные авиакомпании могут прекратить обслуживание своих самолетов в РФ
Боинг-767−300 (Boeing-767−300) авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии»
Андрей Полунин
Материал комментируют:
Олег Смирнов
Россия, возможно, стоит на пороге «титановой войны» с США. Именно ограничение поставок титана — важнейшего конструкционного материала в авиа- и ракетостроении — может стать одной из контрмер Москвы в ответ на очередные санкции Вашингтона. В частности, об этом заявлял член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.
Если Кремль решится на этот шаг, удар по Америке получится по-настоящему болезненным. Потому что в этом случае контракты The Boeing Company — одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — будут поставлены под угрозу срыва.
Boeing получает из России 35% титана для гражданских самолетов, держит в нашей стране крупнейший за пределами США инженерный центр и строит второй завод по обработке титановых заготовок. Стоимость программ закупок компании в России достигает $ 27 млрд.
Еще в 2009 году Boeing и российское «ВСМПО-Ависма» открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). В июле 2014-го на авиашоу в Фарнборо компания Boeing и «ВСМПО-Ависма» продлили долгосрочный контракт на поставку готовых титановых изделий, в том числе титанового проката, заготовок, плит и штамповок из России, до 2022 года. А в августе 2015-го Boeing сообщил, что «ВСМПО-Ависма» стала ключевым поставщиком титановых штамповок для нового композитного крыла 777Х.
С европейским Airbus картина аналогичная: он на 60% зависит от российского титана. Скажем, самолет А380 почти весь сделан из уральского титана.
Как признал в интервью «Российской газете» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, «когда тема санкций только начинала озвучиваться, занервничали не мы, а американцы: ведение с нашей стороны ограничений на поставку титана было бы чревато приостановкой многих авиационных проектов в США».
«Мы этого не сделали», — подчеркнул Кравченко. Но, с другой стороны, мы поначалу не ответили и на высылку из США 35 российских дипломатов, потому что надеялись на нормализацию отношений с администрацией Дональда Трампа. А недавно, когда надежды рухнули, выслали разом 755 сотрудников американской дипмиссии. Почему бы не предположить, что МИД РФ, который сейчас прорабатывает комплекс контрмер, пересмотрит позицию и по титановым поставкам?
Другое дело, в ответ Boeing и Airbus могут прекратить обслуживание самолетов, которые они поставили в Россию. По независимым оценкам, год назад перевозчики РФ эксплуатировали 491 иностранный самолет, а на начало июля 2017 года их число выросло до 570 машин. Этот парк обеспечивает более 90% пассажирских авиаперевозок в стране. И если иностранные авиапроизводителя объявят России бойкот, они тем самым подрежут нам крылья.
Можем ли мы ударить по Америке титаном, какими будут последствия этого для российской гражданской авиации?
— Мы не сможем пойти на ограничение поставок титана в США, — уверен заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. — Потому что ответной мерой действительно будет прекращение обслуживания Boeing и Airbus российского парка самолетов. В результате Россия разом лишится воздушного транспорта.
Наше гражданское самолетостроение, напомню, разрушалось на протяжении 25 лет. Сейчас практически все пассажирские авиаперевозки в РФ осуществляются машинами иностранного производства. Львиная доля этого объема приходится как раз на Boeing и Airbus. Именно поэтому, на мой взгляд, «титановая война» для России — шаг поистине катастрофический.
«СП»: — Почему мы не можем эксплуатировать те же «Боинги» самостоятельно?
— Проблема в том, что самолеты требуют соответствующих горюче-смазочных материалов, регламентной замены узлов, запчастей для ремонта. Мы все это закупаем на Западе — за большие, замечу, деньги. Мы даже смазочные авиационные материалы давно перестали производить, даже авиационный бензин мы — в прошлом великая самолетостроительная держава — закупаем за рубежом!
Если все это разом исчезнет, как мы сможем эксплуатировать иностранную авиатехнику? Там более, в авиации мелочей не бывает, и цена несвоевременного или некачественного техобслуживания — сотни жизней пассажиров.
Я считаю, в такой ситуации рыпаться с поставками титана не надо. Нам надо летать на Boeing и Airbus до тех пор, пока мы не запустим в серию отечественный лайнер МС-21, не поставим на крыло Sukhoi Superjet 100 и Ил-114. Только тогда мы получим шанс поиграть мускулами, и попытаться щелкнуть по носу Boeing и Airbus.
«СП»: — Что будет, если зарубежные авиастроители все-таки останутся без российского титана?
— На мой взгляд, катастрофы не случится. Титановую губку и качественные штамповки делают не только в России, но и в Японии, Европе, и даже в Китае. Тот же Boeing сменит поставщика титана, плюс, возможно, несколько поднимет цены на свои машины, поскольку ему придется скорректировать производственные планы — этим все и кончится.
«СП»: — Если все же Boeing и Airbus попытаются нас бойкотировать, мы можем ударными темпами восстановить отечественное гражданское самолетостроение?
— Нет, не можем. Просто потому, что это высокотехнологичная инновационная отрасль. И наше отставание в ней за короткий срок не наверстать. Разрушать ее, напомню, начал еще Егор Гайдар. Будучи премьером, он заявил, что гражданское самолетостроение — это слишком затратное дело для российской экономики, и что он лично договорился с корпорацией Boeing о поставках любого количества самолетов любого типа.
Результаты этой политики мы пожинаем сейчас. В 1991 году у нас в гражданской авиации было 35 тысяч летательных аппаратов, и ни одной машины иностранного производства. Причем перевозили они около 140 миллионов человек в год — показатель, который и сегодня выглядит фантастическим. Но с тех пор отрасль, повторюсь, сильнейшим образом деградировала. И, конечно, никакую «титановую войну» она не выдержит.
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com