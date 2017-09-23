Титановые санкции

«Боинг» и «Аэробус» устроят России жесткую посадку

Материал комментируют:Россия, возможно, стоит на пороге «титановой войны» с США. Именно ограничение поставок титана — важнейшего конструкционного материала в авиа- и ракетостроении — может стать одной из контрмер Москвы в ответ на очередные санкции Вашингтона. В частности, об этом заявлялЕсли Кремль решится на этот шаг, удар по Америке получится по-настоящему болезненным. Потому что в этом случае контракты The Boeing Company — одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — будут поставлены под угрозу срыва.Boeing получает из России 35% титана для гражданских самолетов, держит в нашей стране крупнейший за пределами США инженерный центр и строит второй завод по обработке титановых заготовок. Стоимость программ закупок компании в России достигает $ 27 млрд.Еще в 2009 году Boeing и российское «ВСМПО-Ависма» открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). В июле 2014-го на авиашоу в Фарнборо компания Boeing и «ВСМПО-Ависма» продлили долгосрочный контракт на поставку готовых титановых изделий, в том числе титанового проката, заготовок, плит и штамповок из России, до 2022 года. А в августе 2015-го Boeing сообщил, что «ВСМПО-Ависма» стала ключевым поставщиком титановых штамповок для нового композитного крыла 777Х.С европейским Airbus картина аналогичная: он на 60% зависит от российского титана. Скажем, самолет А380 почти весь сделан из уральского титана.Как признал в интервью «Российской газете» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, «когда тема санкций только начинала озвучиваться, занервничали не мы, а американцы: ведение с нашей стороны ограничений на поставку титана было бы чревато приостановкой многих авиационных проектов в США».«Мы этого не сделали», — подчеркнул Кравченко. Но, с другой стороны, мы поначалу не ответили и на высылку из США 35 российских дипломатов, потому что надеялись на нормализацию отношений с администрацией Дональда Трампа. А недавно, когда надежды рухнули, выслали разом 755 сотрудников американской дипмиссии. Почему бы не предположить, что МИД РФ, который сейчас прорабатывает комплекс контрмер, пересмотрит позицию и по титановым поставкам?Другое дело, в ответ Boeing и Airbus могут прекратить обслуживание самолетов, которые они поставили в Россию. По независимым оценкам, год назад перевозчики РФ эксплуатировали 491 иностранный самолет, а на начало июля 2017 года их число выросло до 570 машин. Этот парк обеспечивает более 90% пассажирских авиаперевозок в стране. И если иностранные авиапроизводителя объявят России бойкот, они тем самым подрежут нам крылья.Можем ли мы ударить по Америке титаном, какими будут последствия этого для российской гражданской авиации?— Мы не сможем пойти на ограничение поставок титана в США, — уверен заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. — Потому что ответной мерой действительно будет прекращение обслуживания Boeing и Airbus российского парка самолетов. В результате Россия разом лишится воздушного транспорта.Наше гражданское самолетостроение, напомню, разрушалось на протяжении 25 лет. Сейчас практически все пассажирские авиаперевозки в РФ осуществляются машинами иностранного производства. Львиная доля этого объема приходится как раз на Boeing и Airbus. Именно поэтому, на мой взгляд, «титановая война» для России — шаг поистине катастрофический.— Проблема в том, что самолеты требуют соответствующих горюче-смазочных материалов, регламентной замены узлов, запчастей для ремонта. Мы все это закупаем на Западе — за большие, замечу, деньги. Мы даже смазочные авиационные материалы давно перестали производить, даже авиационный бензин мы — в прошлом великая самолетостроительная держава — закупаем за рубежом!Если все это разом исчезнет, как мы сможем эксплуатировать иностранную авиатехнику? Там более, в авиации мелочей не бывает, и цена несвоевременного или некачественного техобслуживания — сотни жизней пассажиров.Я считаю, в такой ситуации рыпаться с поставками титана не надо. Нам надо летать на Boeing и Airbus до тех пор, пока мы не запустим в серию отечественный лайнер МС-21, не поставим на крыло Sukhoi Superjet 100 и Ил-114. Только тогда мы получим шанс поиграть мускулами, и попытаться щелкнуть по носу Boeing и Airbus.— На мой взгляд, катастрофы не случится. Титановую губку и качественные штамповки делают не только в России, но и в Японии, Европе, и даже в Китае. Тот же Boeing сменит поставщика титана, плюс, возможно, несколько поднимет цены на свои машины, поскольку ему придется скорректировать производственные планы — этим все и кончится.— Нет, не можем. Просто потому, что это высокотехнологичная инновационная отрасль. И наше отставание в ней за короткий срок не наверстать. Разрушать ее, напомню, начал еще Егор Гайдар. Будучи премьером, он заявил, что гражданское самолетостроение — это слишком затратное дело для российской экономики, и что он лично договорился с корпорацией Boeing о поставках любого количества самолетов любого типа.Результаты этой политики мы пожинаем сейчас. В 1991 году у нас в гражданской авиации было 35 тысяч летательных аппаратов, и ни одной машины иностранного производства. Причем перевозили они около 140 миллионов человек в год — показатель, который и сегодня выглядит фантастическим. Но с тех пор отрасль, повторюсь, сильнейшим образом деградировала. И, конечно, никакую «титановую войну» она не выдержит.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com