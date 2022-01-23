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Первая Чеченская: зачистка Самашек/Евгений Норин и Егор Яковлев

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Продолжение цикла о Первой Чеченской войне. Евгений Норин и Егор Яковлев говорят о зачистке села Самашки в 1995 году. Евгений объясняет, как изначально небольшой эпизод боевых действий стал знаменит на весь мир и почему его нельзя сравнивать с трагедиями в Лидице и Сонгми, несмотря на жесткое поведение российских войск.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийНоринЦИ #перваячеченскаявойна

Предыдущие выпуски цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZeMMOYUu9Hgo1gaYS_PO5yh

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1192

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AvKyENMDmUY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29351 6031
    Русофил 22 мин. назад

      Евгений Норин интересен
      даже удивительнo

    • 128 36
      Sibiryak 8 мин. назад

        сми сообщают что папа(бывший судья) с дочкой слиняли за бугор,Но вот после угроз кадырова берут сомнения, а не убили ли их уже? тем более так просто они не могут слинять, наверняка под наблюдением были и завернуть их в обратку прямо с аэропорта у власти воще нет проблем.

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