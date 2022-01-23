Первая Чеченская: зачистка Самашек/Евгений Норин и Егор Яковлев
Продолжение цикла о Первой Чеченской войне. Евгений Норин и Егор Яковлев говорят о зачистке села Самашки в 1995 году. Евгений объясняет, как изначально небольшой эпизод боевых действий стал знаменит на весь мир и почему его нельзя сравнивать с трагедиями в Лидице и Сонгми, несмотря на жесткое поведение российских войск.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийНоринЦИ #перваячеченскаявойна
Предыдущие выпуски цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZeMMOYUu9Hgo1gaYS_PO5yh
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1192
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Евгений Норин интересен
даже удивительнo
сми сообщают что папа(бывший судья) с дочкой слиняли за бугор,Но вот после угроз кадырова берут сомнения, а не убили ли их уже? тем более так просто они не могут слинять, наверняка под наблюдением были и завернуть их в обратку прямо с аэропорта у власти воще нет проблем.