Что будет, если украинские войска или добробаты решатся напасть на Россию — мнение депутата Госдумы России Анатолия Вассермана.

Политики и эксперты активно обсуждают варианты дальнейшего развития событий на Юго-Востоке Украины, главный вопрос — решится ли действующая украинская власть пойти на проведение наступательной военной операции на непризнанные республики Донбасса и как на это отреагирует Россия.

Свою версию развития событий изложил известный политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

По его словам, террористы, захватившие Киев в феврале 2014 года, прекрасно понимают, чем кончится их нападение на Российскую Федерацию и самостоятельно по этому поводу ничего не предпримут по крайней мере до конца июля, а то и до начала августа.

«Большая часть этих террористов достаточно вменяемая и приказ будет отдан с борта самолетов, вылетающих в этот момент из киевского аэропорта Борисполь в различные аэропорты Западной Европы и Северной Америки. Понятно что после отдачи приказа практически вся верхушка этой террористической группировки «Украина» уже подготовит все необходимое для своего бегства», — сказал Вассерман.

По мнению собеседника Sputnik, войска Российской Федерации, с присоединившейся к ним вменяемой частью войск Украины, зачистят от не успевших сбежать террористов всю территорию, именуемую ныне Украина, а потом приступят к формированию на этой территории Юго-Западного и Новороссийского округов Российской Федерации.