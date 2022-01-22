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Война Украины против России будет четырёхдневной

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Что будет, если украинские войска или добробаты решатся напасть на Россию — мнение депутата Госдумы России Анатолия Вассермана.

Политики и эксперты активно обсуждают варианты дальнейшего развития событий на Юго-Востоке Украины, главный вопрос — решится ли действующая украинская власть пойти на проведение наступательной военной операции на непризнанные республики Донбасса и как на это отреагирует Россия.

Свою версию развития событий изложил известный политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

По его словам, террористы, захватившие Киев в феврале 2014 года, прекрасно понимают, чем кончится их нападение на Российскую Федерацию и самостоятельно по этому поводу ничего не предпримут по крайней мере до конца июля, а то и до начала августа.

«Большая часть этих террористов достаточно вменяемая и приказ будет отдан с борта самолетов, вылетающих в этот момент из киевского аэропорта Борисполь в различные аэропорты Западной Европы и Северной Америки. Понятно что после отдачи приказа практически вся верхушка этой террористической группировки «Украина» уже подготовит все необходимое для своего бегства», — сказал Вассерман.

По мнению собеседника Sputnik, войска Российской Федерации, с присоединившейся к ним вменяемой частью войск Украины, зачистят от не успевших сбежать террористов всю территорию, именуемую ныне Украина, а потом приступят к формированию на этой территории Юго-Западного и Новороссийского округов Российской Федерации.

Источник: https://vassermans.ru/com/vojna-ukrainy-protiv-rossii-budet-chetyryohdnevnoj/
Метки: война, донбасс, комментарий, последние выпуски, Украина
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