Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
В чем экономические итоги эпопеи с “ультиматумом” Западу. Чем Западу было выгодно обострение ситуации на украинском направлении. Почему немцы не активируют Северный поток-2 и кто заплатит за экономические просчёты Европы. Как ситуация на мировом энергетическом рынке может подхлестнуть новую “арабскую весну”. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Михаил Делягин.
Книги М. Г. Делягина https://den-magazin.ru/utm/204
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Сайт Михаила Делягина https://delyagin.ru/
#ДеньТВ #Делягин #ультиматум #Путин #НАТО #США #Байден #экономика #нефть #газ #Китай