Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин

150 0

В чем экономические итоги эпопеи с “ультиматумом” Западу. Чем Западу было выгодно обострение ситуации на украинском направлении. Почему немцы не активируют Северный поток-2 и кто заплатит за экономические просчёты Европы. Как ситуация на мировом энергетическом рынке может подхлестнуть новую “арабскую весну”. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Михаил Делягин.

Книги М. Г. Делягина https://den-magazin.ru/utm/204
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Сайт Михаила Делягина https://delyagin.ru/

#ДеньТВ #Делягин #ультиматум #Путин #НАТО #США #Байден #экономика #нефть #газ #Китай
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0jCDQca6J5k
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
Зачем остаётся Путин?
Владимир Путин: Сегодняшние потрясения - преддверие краха мирового порядка
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru