Гиммлер: СС в действии/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев рассказывает о мировоззрении рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, поясняя, что повлияло на формирование его взглядов. Кроме того, анонсирует новый общественный проект «Цифровой истории» – Институт изучения преступлений нацизма.
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Институт изучения преступлений нацизма: https://sponsr.ru/ncsi/
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