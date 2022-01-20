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Гиммлер: СС в действии/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев рассказывает о мировоззрении рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, поясняя, что повлияло на формирование его взглядов. Кроме того, анонсирует новый общественный проект «Цифровой истории» – Институт изучения преступлений нацизма.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #НестареющаяКлассикаЦИ #гоблин

Институт изучения преступлений нацизма: https://sponsr.ru/ncsi/

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pbyVA2hWXTU
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