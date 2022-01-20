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А город стоит над Волгою. Документальный фильм (1988)

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А город стоит над Волгою. Документальный фильм
Фильм, посвященный 400-летию Волгограда, рассказывает о богатой событиями истории города, о его сегодняшней жизни, о решении многих важных проблем, стоящих перед волгоградцами.

#ДокументальныйФильм
Волгоградтелефильм, 1988

Автор сценария – Андрей Зоркий
Режиссер – В. Винников
Оператор – Ю. Буров

#гостелерадиофонд #волгоград #ГородаСССР


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vlcf__ds2dA
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