А город стоит над Волгою. Документальный фильм (1988)
А город стоит над Волгою. Документальный фильм
Фильм, посвященный 400-летию Волгограда, рассказывает о богатой событиями истории города, о его сегодняшней жизни, о решении многих важных проблем, стоящих перед волгоградцами.
#ДокументальныйФильм
Волгоградтелефильм, 1988
Автор сценария – Андрей Зоркий
Режиссер – В. Винников
Оператор – Ю. Буров
#гостелерадиофонд #волгоград #ГородаСССР
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